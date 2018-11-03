​Adliye Önünde Kavga, 3 Yaralı

Polis Uyarı Ateşi Açtı

Şanlıurfa Adliyesi Sarayı önünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Görülen arazi davasının duruşmasını izlemeye gelen iki taraf arasında, adliye koridorlarında tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, adliye dışına taşarak kavgaya dönüştü.Her iki ailenin yakınları da kavgaya karışırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, taş ve sopalarla birbirine saldıran tarafları ayırmak için havaya uyarı ateşi açtı. Polisin uzun uğraşlar sonucu sonlandırdığı kavgada yaralanan 3 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Adliye bahçesine çıkarılan tarafların yeniden kavga etme ihtimaline karşı çevik kuvvet polisleri güvenlik geniş güvenlik önlemleri aldı.Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.