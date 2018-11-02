SEYRANTEPE'YE 30 BİN METREKARELİK DEV YEŞİL ALAN YATIRIMI

Şanlıurfa'nın en fazla yeşil alana sahip olan ilçesi Karaköprü'de yeşil alan yatırımları sürüyor. İlçenin yeni ve hızla gelişen mahallesi Seyrantepe'de yeşil alan ihtiyacını karşılamak üzere 30 bin metrekarelik büyük bir park yapılıyor.Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli yeşil alana önem verdiklerini ve ilçede yeşil alan ihtiyacı olan her mahalleye yeni parklar yaptıklarını kaydetti.Başkan Baydilli, "Karaköprü istatistiklere bakıldığında Şanlıurfa’nın en fazla yeşil alana sahip ilçesidir. Biz her yıl yeşil alan oranını artırmak için yeni parklar yapıyoruz ve yeşil alanlar oluşturuyoruz. Yeni mahallemiz Seyrantepe'nin hızlı nüfus artışı ve konutlaşma olmasından dolayı yeşil alan ihtiyacı doğdu. Biz de geçen sene bir parkımızı hizmete koyduk, daha sonra kompleks projemizde yine bir parka yer verdik. Burada ayrıca Sanat Parkının yapımı devam ediyor. Şimdi de 30 dönümlük parkımızın yapımına başladık. Bu parkımız bittiğinde Seyrantepe'nin yeşil alan ihtiyacı büyük oranda giderilmiş olacak. Parkımız Seyrantepe mahallemize şimdiden hayırlı olsun " diye konuştu.Seyrantepe Mahalle Muhtarı Veysi Demir ise mahalleye yapılan yatırımdan dolayı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür ederken, mahallenin yeşil alan bakımından önemli bir ihtiyacının giderileceğini kaydetti.Muhtar Demir, "Mahallemiz Toki bölgesi olduğu çok fazla konutlaşma var ve yeşil alan çok az bulunuyor. Metin Başkanımız sağ olsun burada yeşil alan kazandırmak için çok uğraştı. Burada 30 bin metrekarelik parkımız mahallemizin yeşil alan ihtiyacına cevap verecek. Karaköprü Belediyemize ve başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.Karaköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Seyrantepe mahallesi dışında ihtiyaç olan mahallelerde yer tespiti yapılarak yeşil alan ve park ihtiyacı gideriliyor