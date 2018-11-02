Tepki Dediğin Böyle Olur. Ahmet Kural İşinden Oluyor

Bankamızın Erik Anlayışı İle Bağdaşmıyor

Sanatçı sıla Gençoğlu Arda Kural ile yaşadığı tartışma üzerine darp edildiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine Yapı kredi Bankası, kurum reklamında oynayan Arda Kural ile çalışmayacağını duyurdu.Banka'nın açıklaması şu şekilde:"Bankacılık sektöründe, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda gerçekleştirdiği çalışmalarla öncü rol üstlenen ve kadın istihdamı konusunda sektörüne uzun yıllardır liderlik yapan bir kurum olarak, reklam kampanyamızda yer alan oyuncu Ahmet Kural hakkında kamuoyuna yansıyan haberleri titizlikle takip etmekteyiz.Bahsi geçen iddialar ve iddialara konu teşkil eden davranışların Bankamızın etik anlayışı ile bağdaşması söz konusu değildir. Konunun yargıya intikal etmiş olması sebebiyle, ek karar ve yaptırım haklarımız saklı kalmak kaydı ile, yargının vereceği nihai karara kadar gelişmeleri yakından takip edeceğiz.Bununla birlikte, mevcut iletişim çalışmalarımızı durdurduğumuzu ve Ahmet Kural ile olan iş birliğimiz edevam etmeyeceğimizi ifade etmek isteriz. Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin imzacisi olarak, iletişim çalışmalarımız da dâhil olmak üzere işimizin her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusu olduğumuzu bir kez daha kamuoyuna saygı ile bildiririz."