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Bu haber 02 Kasım 2018 20:00:27 Tarihinde eklenmiştir.

AMATEM VE ÇEMATEM’İN TEMELİ ATILDI

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in girişimleriyle 2018 yılı yatırım programına alınan 30 Yataklı Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) ile 15 Yataklı Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) projelerinin temel atma töreni yapıldı.

AMATEM VE ÇEMATEM’İN TEMELİ ATILDI

AMATEM ve ÇEMATEM’in yapılacağı eski havaalanı mevkiinde gerçekleşen temel atma törenine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Milletvekili M. Ali Cevheri, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
 

VALİ ERİN: 1 YIL İÇİNDE TAMAMLANACAK

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, projenin Şanlıurfa’ya hayırlı olmasını dileyerek, “Aslında, Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile temel atan bir anlayışı benimsemiyoruz. Ancak uzun süredir toplumumuzun gündeminde olan, her toplantıda dile getirilen bir eksiklik, bir ihtiyaç olduğunu dikkate alarak bunun hayalden öte bir gerçeğe dönüştüğünü gösterelim diye temel atalım, vatandaşımız da görsün, bu iş başladı ve yapılacak şeklinde kanaatin hasıl olması için bu töreni yapmış oluyoruz” dedi.
Vali Erin, bu yatırımın Şanlıurfa’ya kazandırılmasında direktif veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen Sağlık Bakanlarına, eski bakan Ahmet Eşref Fakıbaba’ya ve Şanlıurfa milletvekillerine teşekkür etti.
“Bizim hayalimizde AMATEM’ler, ÇEMATEM’ler yoktur. Madde bağımlılığıyla mücadele merkezleri yok. Bunların olmadığı, çocuklarımızın, gençlerimizin fikren, ruhen, bedenen ve zihnen bu tür maddelere bağımlı olmadığı, vatana, millete bağlı, bayrak sevgisiyle dolu bir gençlik ve gelecek nesil hayal ediyoruz” diyen Vali Erin, 2018 yılı ilk aylarında başlattıkları madde bağımlılığı ve risk etmenleri araştırması sonucunda kentte madde bağımlısı olan ve elinden tutulmayı, tedavi edilmeyi bekleyen bir kesimin olduğunun tespit edildiğini hatırlattı
Elde edilen bu rapor doğrultusunda kamu ve STK işbirliğiyle bir eylem planı hayata geçirmeye başladıklarını kaydeden Vali Erin, madde bağımlılığıyla mücadeleyi bir yandan çok sert tedbirlerle sürdürürken diğer yandan da bu illete bulaşmış olanların rehabilitasyon ve tedavilerinin yapılması için tedbirler aldıklarını dile getirdi.
Şanlıurfa’nın yaklaşık 1 milyon gence sahip olduğunu, bu genç nüfusun eğitim ve istihdamı için önemli projeler hayata geçirildiğini anımsatan Vali Erin, eğitimdeki hedeflerinden birinin, üniversite sınavlarına giren her 100 gençten en az 50’sini üniversiteye yollamak olduğunu söyledi.
Sağlık Bakanlığı tarafından ihalesi yapılan AMATEM ve ÇEMATEM için öngörülen yapım süresinin 500 gün olduğunu ancak yüklenici firma ile yapılan görüşmeler sonucu bu süreyi bir yıla düşürdükleri müjdesini veren Vali Erin, iş yapıldıkça ödemelerin yapılacağını, ödenek sıkıntısının olmadığını söyledi.

CEVHERİ: BİR SEFERBERLİK BAŞLATMALIYIZ

Törende bir konuşma yapan Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti iktidarı döneminde mega projelerin temelinin atıldığını belirterek, “Bugün AMATEM ve ÇEMATEM’in temellerini atıyoruz. Keşke buna ihtiyaç duyulmasaydı, bunun yerine bir okulun temeli atılmış olsaydı. Ancak ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Uyuşturucu ile mücadelede kaynağına inmemiz gerekiyor. Gençlerimizi, çocuklarımızı manevi değerlerle donatmamız, Allah korkusunu yüreklerine işlememiz lazım. Bunun için bir seferberlik başlatmalıyız. Bir kere kullandıktan sonra arkası geliyor. Çocuklara bunu kullandırtmamamız lazım” dedi.
Projenin hayata geçirilmesi için çok çaba gösterdiklerini kaydeden Cevheri, emeği geçen herkese teşekkür etti.

 

BAŞKAN ÇİFTÇİ ANNE BABALARA SESLENDİ

AMATEM ve ÇEMATEM projelerinin Şanlıurfa için bir ihtiyaç olduğunu dile getiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, proje alanının yeşillendirilmesi, çevre düzeninin oluşturulmasında belediye olarak katkı sunacaklarını söyledi.
Şanlıurfa’nın çok büyük ekonomik potansiyellere ve genç bir nüfusa sahip olduğunu dile getiren Başkan Çiftçi, “Özellikle ailelerimizin bu gençlere ve çocuklara sahip çıkmaları lazım. Şehirler büyüdükçe, sokaktaki riskleri de o kadar artar. Çocuklar eve gelmediğinde, gençler gece yarısına kadar dışarıda olduklarında onlardan anne ve babalar olarak haberdar olmamız lazım. Kamu yöneticileri, Şanlıurfa’nın hizmetkarları olarak bizler de her insanımızı riskler karşısında korumak için elimizden geleni yapmalıyız. Fakat bu önleyici tedbirlerden sonra yine de bu merkezlere ihtiyaç duyan kardeşlerimiz, gençlerimiz olacaktır. Bu proje inanıyorum ki rehabilitasyonda, sağlığa kavuşmada insanımıza çok önemli hizmetler verecek. Bu önemli projede emeği geçen herkesi kutluyor, saygılar sunuyorum” dedi.
 

DURGUT: KAMPÜSLERDE SAĞLIK MERKEZLERİ KURACAĞIZ

İl Sağlık Müdürü Dr. Himmet Durgut da, Sağlık Bakanlığı’nın madde bağımlılığı konusunda tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarının olduğunu, bunun yanında Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürüttükleri bir proje kapsamında, kampüslerde sağlık merkezleri kurulmasına yönelik bir çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, AMATEM ve ÇEMATEM projelerinin Şanlıurfa’ya hayırlı olmasını diledi.
Yapılan konuşmalar ve Eyyübiye İlçe Müftüsü Adem Dobur’un yaptığı duanın ardından, Vali Erin ve beraberindekiler Bismillah diyerek projeye ilk harcı döktüler.
 

AMATEM VE ÇEMATEM PROJELERİ HAKKINDA

Toplam 5 bin 341 metrekare alan üzerine kurulacak olan merkezlerden AMATEM 8 bin 500 metrekare, ÇAMATEM ise 7 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Bahçe peyzajı, açık otopark, süs havuzları, spor ve dinlenme alanlarına sahip olan merkezlerin içerisinde ilk kayıt ve müracaat birimleri, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri, yataklı tedavi üniteleri, ayaktan tedavi birimlerinin yanı sıra yemekhane, çamaşırhane gibi ihtiyaç birimleri ile personel alanları da yer alacak.
500 Günde tamamlanması öngörülen yatırımların tamamlanması ile daha önceden çevre illere giderek uzman doktorlar gözetiminde yatılı tedavi almak zorunda kalan ve büyük zorluklar yaşayan ailelerin sıkıntıları da giderilmiş olacak.

 
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