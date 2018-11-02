Kaza da İbrahim Tatlıses'in Kuzenleri Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgiye göre kaza kangal ilçesinde meydana geldi.Yolcu otobüsü ve ticari aracın çarpışması sonucu, Mehmet Faruk Rızvanoğlu ile Hasan Rızvanoğlu olay yerinde hayatını kaybettikleri ve 4 kişinin ağır yaralı olduğu belirlendi. Hayatını kaybeden kişilerin İbrahim Tatlıses’in kuzenleri olduğu öğrenildi. Yaralıların ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındıkları öğrenildi. Kazada yaralanan otobüsün muavini Halil İbrahim Cebel ise tedavisinin ardından taburcu edildi.Kangal Devlet Hastanesine kaldırılan cenazeleri ise otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.