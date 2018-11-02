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Bu haber 02 Kasım 2018 15:36:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Ahmet Kural'dan Yeni Açıklama, Pişman Olmuş Özür Diliyor

Ahmet Kural’dan şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olan Sıla’ya Ahmet Kural’dan mesaj var. “Dersimi aldım. Sıla ve tüm kadınlardan özür diliyorum”

​Ahmet Kural'dan Yeni Açıklama, Pişman Olmuş Özür Diliyor


Salı'nın şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olduğu ve şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırılan Ahmet Kural'ın aklı başına gelmeye başlıyor. Ahmet Kuraldarp olayından sonra yaptığı son açıklamada "Başta Sıla olmak üzere tüm kadınlardan özür diliyorum" dedi.

İşte, Ahmet Kural, Twitter hesabından yayınladığı açıklamanın konu başlıkları;

 

Kadına Şiddetle Anıldığım İçin Çok Üzgünüm 

Dün konuyla ilgili kısa bir açıklama yapmış, tüm yaşananları yargıya vereceğim ifadede anlatacağımı söylemiştim. Öyle de yapacağım. Çok sevmiş, sevdiğini gördüğünde gözleri patlamış bir insan olarak, kalbim çok acımış olsa da bu yaşananlarla ilgili benden olumsuz bir şey duyamayacaksınız. Benimle ilgili amacım aşan ifadeler, gerçek olmayan şeyler söylenmiş olsa da benden kötü sözler işitmeyeceksiniz. Ben çok üzgünüm. Bunu yaşadığım için, kadına şiddetle anıldığım için, böyle bir konunun parçası olmaya imkan verdiğim için...

 

Sevdiğim Kadınla Yaşadığım İtişme

Dün akşamki açıklamamda da belirttiğim gibi, tartışmanın sebebi olan ve ağır tahrik içeren konu üzerinden başlayan yüksek sesli karşılıklı bu kinci tartışma esnasında yaşanan itişme sırasında bugüne konu olan olumsuz gelişmeler yaşandı. Bunun dışında 45 dakika diye belirtilen süre, yerde sürükleme, küfür ve hakaret, kül tablası fırlatma, tehdit, şantaj, alıkoyma gibi benim hakkımda iddia edilenler doğru değil. Ancak, ne olursa olsun, bu tip bir tartışmanın içinde bile olmamalıydım. Konu canımı ne kadar acıtsa da, soğukkanlılıkla evim dahi olsa o ortamı terk etmeliydim. İddia edilen olay sırasında sevdiğim kadınla yaşadığım itişme ve sonuçtan da elbette bana yakışmadı.

 

Başta Sıla Olmak Üzere, Tüm Kadınlardan Özür Diliyorum

Ne olursa olsun, böyle bir olayın bir tarafı olduğum için, başta Sıla olmak üzere tüm kadınlardan özür diliyorum. O gece, benimle paylaştığı şeyleri itidalli bir şekilde karşılayabilmeliydim. Herkesin ayıbı kendine diye düşünmeliydim. Kadına şiddet konusundaki toplumda oluşan hassasiyeti, saygı ile karşılıyorum. Bu olaydan ben de birçok ders çıkardım. Hayatımın bundan sonrasında da çıkardığım bu derslerin gereğini yerine getirmek için çalışacağım. Bu yüzden ilk etapta bu gereklere odaklanacağım. 

 

Türkiye’ye Örnek Gösterilen Aşk

Türkiye'ye örnek gösterilen bir aşkın parçası iken, bu aşkın aktörleri, bu şekilde gündeme geldik. Bu ilişkiye ve Sıla'ya karşı saygımdan, bizi sevenlerin bu ilişkiye verdiği değere hürmetimden, olayın detaylarını resmi makamlar dışında paylaşmayacağım. Sevgiye, doğruluğa ve insanların vicdanında iyi şeyler biriktirme inancımı hiç bir zaman kaybetmeyeceğim.
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