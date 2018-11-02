​Balıklıgöl UNESCO’ya Hazırlanıyor

Balıklıgöl’de Çalışmalar Devam Ediyor

Listede Harran ve Şanlıurfa Yerleşimi Adı Geçecek

Hazırlıklar Gelecek Yıl Bitecek

Şanlıurfa’nın simgesi olan, inanç turizminde yılda milyonlarca turisti ağırlayan Balıklıgöl’ün UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınması için uzun zamandır çalışmalar yapılıyordu.Balıklıgöl yerleşkesi UNESCO Listesinde “Harran ve Şanlıurfa Yerleşimleri” ismi ile yer alacak. Yerleşkede altyapı, drenaj, su tahliye kanalı ve restorasyon çalışmalarını yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tarihi mekanı yeni görünüme kavuştururken, Balıklıgöl’ün UNESCO Kalıcı Listesinde yer alması için de hazırlıkla sürüyor.Balıklıgöl’ün UNESCO Listesinde yer alabilmesi için yapılan hazırlıklardan bazılar şöyle;-Altyapı, drenaj, su tahliye kanalı ve restorasyon çalışmaları-Tarihi mekanın yeni görünüme kavuşturulması-Balıklıgöl içerisinde yer alan havuzu da yenilenmesi-Havuzdaki balıklara oksijen ve mineral desteğinde bulunulması."Harran ve Şanlıurfa Yerleşimleri" adıyla 2000 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan Balıklıgöl'ün, asıl listeye girebilmesi için bilim adamlarının da desteğiyle Koruma Amaçlı İmar Planı ile Balıklıgöl Alan Yönetim Planı hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların tamamlanmasının ardından yerleşkenin asıl listeye alınması için başvuruda bulunacak.Şanlıurfa'daki Balıklıgöl yerleşkesinin, Harran ve Şanlıurfa Yerleşimleri adıyla UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nden asıl listeye alınması için yapılan hazırlıkların gelecek yıl tamamlanacağı bildirildi.