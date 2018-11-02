Son Dakika… Urfa’da Öğrenciler Çorbadan Zehirlendi

Veliler Okula Akın Etti

Karaköprü’de bulunan Şehit Abdulselam Halat Ortaokulu öğrencilerinin içtikleri çorbadan zehirlendi. Çorba içen öğrencilerin kusma, baş dönmesi gibi belirteleri göstermesi ile harekete geçen öğretmenler, sağlık ekiplerinin yardımı ile öğrencileri hastaneye götürdü. Çevrede bulunan çeşitli hastanelere ambulansla götürülen öğrencilerin yanında özel araçlarla da hastaneye sevkler yapıldı.Olayı haber alan veliler okula koşarken, olay yerinde kısa süreli bir panik hali yaşandı. Öğrencilerin neyden zehirlendiği yapılan araştırmalarla kesinleşecekken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Çorbadan zehirlenen öğrencilerin sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, Karaköprü Belediyesi’nden de herhangi bir açıklama gelmedi.