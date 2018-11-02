Soner Yalçın Rektör Taşaltın’ın Görevden Alınmasının Tüm Ayrıntılarını Yazdı

Taşaltın Dini Bilgileri Nereden Aldı?

Devlet bursu

Nurcu kimliği

Ve ne yazık:

Gazeteci Yazar Soner Yalçın’nın dikkati kaç günden beridir gündemde olan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Ramazan Taşaltın’ı çekmiş olacak ki skandallara imza attan rektörümüzü araştırmış. Yalçın, köşe yazınında belirtiği gibi“Kim bu rektör?”bir bilim insanını her yönüyle tanımak istedim.Kaç gündür gündemde olan Prof. Taşaltın'ın tam anlamıyla portresini bulamadım.” sözlerini kullanarak şunları kaleme aldı.Harran, insanoğlununbölgelerden biri…Çivili yazılı tabletlerde ismiveyadiye geçiyor.Kimler geldi kimler geçti bu kavimler kapısından; Ahmed Arif'in dediği gibi, “Havva Anan dünkü çocuk sayılır, Anadoluyum ben…”Harran bilim yuvasıydı. Örneğin…Yılı;Copernicus'dan Kepler'e Batılı bilim insanlarını etkileyenHarranlı idi. Eserleri Latince'ye çevrilen ilk Müslüman alim oldu. Ay'daki bir bölgeye -Latince bilinen ismiyle-adı verildi.Sözü Harran Üniversitesi Rektörü'a getireceğim!“Cumhurbaşkanına itaat etmek farzdır” diyen bilim insanına!Saray ve itibarıyla YÖK rektörün istifasını isteyince Prof. Taşaltın koltuğundan ayrılmak zorunda kaldı.“Kim bu rektör?”bir bilim insanını her yönüyle tanımak istedim.Kaç gündür gündemde olan Prof. Taşaltın'ın tam anlamıyla portresini bulamadım.Öğrendiklerimi sizinle paylaşayım…Koca Mehmet nice,girmiş, Banayır Osmangörmüş, Savırdan Amat epey çukur tarla sürmüş, Kimler geldi, kimler geçti, bu köyden? (…)Keçili Mezarlığında gördüm iki yüz kadar mezar taşı, Yazıyordu üzerinde Özyürek, Öztürk,, Göktaş'ı, Bolat, Polat, Balban, Kunt­bilek, Aydoğmuş, Balban, Akbaş'ıŞairköyünü böyle mısralara döktü.Isparta Gelendost Keçili Köyü…Bu Türkmen yerleşim alanının sakinleri, Bozoklar/ Avşar koluna bağlı Karaçakal yörükleri.Yörükler kışları Akdağ, yazları ise Keçili'de yaşıyordu. İlk kez 1910 yılında Öpenoğ­lu Hasan köye kalıcı evi inşa etti..Hasan'ı kardeşi Ahmet takip etti. “Öpenoğlu” ve “Fatış­lar” adı zamanla “Taşaltın” soyadına dönüştü.İşte… Prof. Ramazan Taşaltın bu aileye mensup. Dedesi Hacı Ali oğlu Meh­met Çanakkale'de şehit düştü. (Amcası Durmuş Taşaltın yıl­larca yetim maaşı aldı.)Ramazan Taşaltın 1960 do­ğumlu. İlkokulu Köyü'nde okudu.Keçili köyüne ilk cami 1939'da, ilk okul 1955'de yapıldı.Köy, 1977'de iki mutlulu­ğu birden yaşadı:– Emine Çelik, Türkiye Orta­okullar Atletizm Yarışması'n­da birinci, Dünya Ortaokullar Atletizm Yarışması'nda dör­düncü oldu.-Ramazan Taşaltın üniver­site sınavında 660 bin kişi arasından Türkiye 53'üncü­sü olarak İstanbul Teknik Üni­versitesi Elektrik-Elektronik Bölümü'nü kazandı.Ortaöğrenimini yatılı okuyan Prof. Taşaltın, üniversiteyi de TÜBİTAK bursuyla okudu…1984'de aynı üniversi­tede yüksek lisansı bitirdi. 1987'de Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla İngiltere'ye gitti; 5 yıl kaldı; Sussex Üniversitesi ve Bath Üniversitesi'nde yük­sek mastır ve doktora yaptı.Sormadan edemiyorsunuz:Devlet bursuyla okuyan bir bilim insanı, “Erdoğan'a itaati farz” olarak nasıl görür?Prof. Ramazan Taşaltın dini bilgilerini nereden aldı?Isparta deyince aklımageliyor! Geçen yıl…Nurcular, 30 Kasım-2 Aralık 2017 tarihleri arasında Şanlıurfa'da “düzenledi. Sonuç bildirgesiniokudu! Nurcular, Harran Üniversitesi'ndekurmak için kolları sıvadı.Prof. Taşaltın rektör olunca Twitter hesabı açtı. 637 tweet attı; bir kez olsun “Atatürk” yazmadı. Amavefat edince anmadan geçemedi!Said Nursi yaşamındasözünü dilinden düşürmezdi. Bu amaçla Nurcular, “müsbet hareket” adında panel-sempozyum düzenler. Bu toplantıların da konuğudur Prof. Altıntaş!Toplantıların konuşmacısı genellikle'dır. Prof. Altıntaş 2015'te rektör seçilir seçilmez'yı hemen üniversiteye davet edip konferans verdirdi.Bir Nurcu'nun “Erdoğan'a itaat farzdır” demesini anlamam zor.Bu derecesebebi, Prof. Altıntaş'ın -tıpkı kripto FETÖ gibi-istemesi mi? Eski Bakan Akçalı'nınile yakınlığı, Abant Toplantıları'nın müdavimliği sır değil…Evet, Prof Taşaltın neyin üzerini kapatmaya çabaladı? “Erdoğan FETÖ ile mücadelede yalnız kaldı” ne demek?Prof. Taşaltın'ınadı da tanıdık:'ün başında olduğu TMSF,'e 2004'te el koyduğunda başa Telekom mühendisi Mehmet Taşaltın'ı getirdi!'ın'nun Telsim'in Vodafon'a devrindeki rolüne filan girip konuyu dağıtmayalım. Taşaltın 2006'da yargılandı. Sonra Türk Telekom'un yönetim kuruluna atandı!)Taşaltınlar'ın bürokraside yükselişinin sebebi ne/kim? Hangi liyakat?Türkmen Keçili Köyü'den çıkıpacıklı hikayesidir bu!