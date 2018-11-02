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Bu haber 02 Kasım 2018 12:22:35 Tarihinde eklenmiştir.

Soner Yalçın Rektör Taşaltın’ın Görevden Alınmasının Tüm Ayrıntılarını Yazdı

Gazeteci yazar Soner Yalçın, Harran Üniversitesi Rektörü Ramazan Taşaltın’nın görevden ayrılmasının ayrıntılarını köşe yazısına taşıdı.

Soner Yalçın Rektör Taşaltın’ın Görevden Alınmasının Tüm Ayrıntılarını Yazdı

Gazeteci Yazar Soner Yalçın’nın dikkati kaç günden beridir gündemde olan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Ramazan Taşaltın’ı çekmiş olacak ki skandallara imza attan rektörümüzü araştırmış. Yalçın, köşe yazınında belirtiği gibi “Dedim ki: “Kim bu rektör?” Erdoğan'a itaati Allah buyruğuna dönüştüren bir bilim insanını her yönüyle tanımak istedim. Ne yazık ki…
Kaç gündür gündemde olan Prof. Taşaltın'ın tam anlamıyla portresini bulamadım. İş başa döndü!” sözlerini kullanarak şunları kaleme aldı.
 
 

Taşaltın Dini Bilgileri Nereden Aldı?

Harran, insanoğlunun ilk yerleşik hayata başladığı bölgelerden biri…

Çivili yazılı tabletlerde ismi “Har-ra-na” veya “Ha-ra-na” diye geçiyor.

Kimler geldi kimler geçti bu kavimler kapısından; Ahmed Arif'in dediği gibi, “Havva Anan dünkü çocuk sayılır, Anadoluyum ben…”

Harran bilim yuvasıydı. Örneğin…

Yılı; 365 gün, 5 saat, 46 dakika ve 24 saniye olarak ölçerek, Copernicus'dan Kepler'e Batılı bilim insanlarını etkileyen Battani (858-929) Harranlı idi. Eserleri Latince'ye çevrilen ilk Müslüman alim oldu. Ay'daki bir bölgeye -Latince bilinen ismiyle- “Albategnius” adı verildi.


Tahmin etmişsinizdir:
Sözü Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Ramazan Taşaltın'a getireceğim! Hani… “Cumhurbaşkanına itaat etmek farzdır” diyen bilim insanına!
Saray ve itibarıyla YÖK rektörün istifasını isteyince Prof. Taşaltın koltuğundan ayrılmak zorunda kaldı. Dedim ki:
“Kim bu rektör?”
Erdoğan'a itaati Allah buyruğuna dönüştüren bir bilim insanını her yönüyle tanımak istedim. Ne yazık ki…

Kaç gündür gündemde olan Prof. Taşaltın'ın tam anlamıyla portresini bulamadım. İş başa döndü!

Öğrendiklerimi sizinle paylaşayım…
 

Devlet bursu

Koca Mehmet nice, harp­lere girmiş, Banayır Osman Yunan zul­münü görmüş, Savırdan Amat epey çukur tarla sürmüş, Kimler geldi, kimler geçti, bu köyden? (…)
Keçili Mezarlığında gördüm iki yüz kadar mezar taşı, Yazıyordu üzerinde Özyürek, Öztürk, Taşaltın, Göktaş'ı, Bolat, Polat, Balban, Kunt­bilek, Aydoğmuş, Balban, Akbaş'ı Kimler geldi, kimler geçti, bu Keçili'den?”

Şair Mehmet Kuntbi­lek köyünü böyle mısralara döktü.

Isparta Gelendost Keçili Köyü…
Bu Türkmen yerleşim alanının sakinleri, Bozoklar/ Avşar koluna bağlı Karaçakal yörükleri.

Yörükler kışları Akdağ, yazları ise Keçili'de yaşıyordu. İlk kez 1910 yılında Öpenoğ­lu Hasan köye kalıcı evi inşa etti..

Hasan'ı kardeşi Ahmet takip etti. “Öpenoğlu” ve “Fatış­lar” adı zamanla “Taşaltın” soyadına dönüştü.

İşte… Prof. Ramazan Taşaltın bu aileye mensup. Dedesi Hacı Ali oğlu Meh­met Çanakkale'de şehit düştü. (Amcası Durmuş Taşaltın yıl­larca yetim maaşı aldı.)
Ramazan Taşaltın 1960 do­ğumlu. İlkokulu Köyü'nde okudu.

Keçili köyüne ilk cami 1939'da, ilk okul 1955'de yapıldı.

Köy, 1977'de iki mutlulu­ğu birden yaşadı:
– Emine Çelik, Türkiye Orta­okullar Atletizm Yarışması'n­da birinci, Dünya Ortaokullar Atletizm Yarışması'nda dör­düncü oldu.
-Ramazan Taşaltın üniver­site sınavında 660 bin kişi arasından Türkiye 53'üncü­sü olarak İstanbul Teknik Üni­versitesi Elektrik-Elektronik Bölümü'nü kazandı.
Ortaöğrenimini yatılı okuyan Prof. Taşaltın, üniversiteyi de TÜBİTAK bursuyla okudu…

1984'de aynı üniversi­tede yüksek lisansı bitirdi. 1987'de Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla İngiltere'ye gitti; 5 yıl kaldı; Sussex Üniversitesi ve Bath Üniversitesi'nde yük­sek mastır ve doktora yaptı.

Sormadan edemiyorsunuz:
Devlet bursuyla okuyan bir bilim insanı, “Erdoğan'a itaati farz” olarak nasıl görür?
 

Nurcu kimliği

Prof. Ramazan Taşaltın dini bilgilerini nereden aldı?
Isparta deyince aklıma Said Nursi geliyor! Geçen yıl…

Nurcular, 30 Kasım-2 Aralık 2017 tarihleri arasında Şanlıurfa'da “1.Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi” düzenledi. Sonuç bildirgesini rektör Taşaltın okudu! Nurcular, Harran Üniversitesi'nde “Yaratılış Araştırma Merkezi” kurmak için kolları sıvadı.

Prof. Taşaltın rektör olunca Twitter hesabı açtı. 637 tweet attı; bir kez olsun “Atatürk” yazmadı. Ama Said Nursi'nin talebelerinden Abdullah Yeğin vefat edince anmadan geçemedi!
Said Nursi yaşamında “müsbet hareket” sözünü dilinden düşürmezdi. Bu amaçla Nurcular, “müsbet hareket” adında panel-sempozyum düzenler. Bu toplantıların da konuğudur Prof. Altıntaş!

Toplantıların konuşmacısı genellikle eski Bakan Rıza Akçalı'dır. Prof. Altıntaş 2015'te rektör seçilir seçilmez Akçalı'yı hemen üniversiteye davet edip konferans verdirdi.
Bir Nurcu'nun “Erdoğan'a itaat farzdır” demesini anlamam zor. Demezler!

Peki… Bu derece abartının sebebi, Prof. Altıntaş'ın -tıpkı kripto FETÖ gibi- “bir şeyleri örtmek” istemesi mi? Eski Bakan Akçalı'nın Fethullah Gülen ile yakınlığı, Abant Toplantıları'nın müdavimliği sır değil…

Evet, Prof Taşaltın neyin üzerini kapatmaya çabaladı? “Erdoğan FETÖ ile mücadelede yalnız kaldı” ne demek?

Prof. Taşaltın'ın ağabeyi Mehmet Taşaltın'ın adı da tanıdık: Ahmet Ertürk'ün başında olduğu TMSF, Telsim'e 2004'te el koyduğunda başa Telekom mühendisi Mehmet Taşaltın'ı getirdi! (AKP'li Bakan Kemal Unakıtan'ın kızı Zeynep Basutçu'nun Telsim'in Vodafon'a devrindeki rolüne filan girip konuyu dağıtmayalım. Taşaltın 2006'da yargılandı. Sonra Türk Telekom'un yönetim kuruluna atandı!)

Taşaltınlar'ın bürokraside yükselişinin sebebi ne/kim? Hangi liyakat?
 

Ve ne yazık:

Türkmen Keçili Köyü'den çıkıp devlet tarafından okutulan çocukların acıklı hikayesidir bu!
 
 
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