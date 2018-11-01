Siverekte Kaza: 2 Yaralı

2 Sürücü Yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Bağlar Mahallesinde meydana geldi. iki araç kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı.Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde, Çermik karayolunda meydana geldi.Siverek'ten Çermik istikametine doğru yol alan Ali A. yönetimindeki 63 SK 580 plakalı araç ile Veysel T. idaresindeki 59 YU 325 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen trafik polisileri yolu trafiğe açtı.