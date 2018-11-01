KARAKÖPRÜ BELEDİYESİ MOBİL UYGULAMASI HİZMETTE

Vatandaş memnuniyetinin en üst düzeyde olması için çalışan ve bu hizmet anlayışı ile hareket eden Karaköprü Belediyesi yeni bir uygulamayı hizmete sundu. Vatandaşlar hizmete giren mobil uygulama ile belediyenin genel bilgi ve iletişim bilgilerine, güncel haberlerine, etkinliklerine, duyurulara ve projelere Iphone ve Android işletim sistemine sahip tabletleri ve cep telefonları ile istedikleri her yerden rahatlıkla ulaşabilecek.Apple App Store ve Google Play Store’dan indirilecek uygulamada Karaköprü Belediyesi ile ilgili haberler, duyurular, hizmetler, projeler, e-belediye hizmetleri ile konuma ulaşılabilecek.Ayrıca uygulama içerisindeki 'Şikayet Çek' butonu ile vatandaşlar ilçede rastladıkları aksaklıkları cep telefonları ile fotoğrafladıktan sonra belediyeye gönderebilecekler. Sistem tarafından kayıt altına alınan başvuru ile aksaklığın giderilmesi için belediyenin ilgili birimi en kısa sürede harekete geçecek. Böylece fark edilemeyen aksaklıklar belediye tarafından daha kısa sürede giderilmiş olacak.