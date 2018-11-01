Milletvekili Yıldız’a Suikast Düzenleyenler Tutuklandı

Düzenlenen operasyonda çok sayıda mühimmatla birlikte gözaltına alınan 13 kişinden 6'sı terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ev Değil Mühimmat DeposuŞahısların evlerinde yapılan detaylı aramada mühimmatlar ele geçirildi
5 kilo 17 gram ağırlığında C4 patlayıcı madde,
2 kilogram A4 patlayıcı madde,
7 adet el bombası,
1 adet Kaleşnikof marka silah ve bu silaha ait şarjör ile basılı vaziyette 30 adet fişek,
1 adet Uzi marka silah, bu silaha ait 2 adet şarjör,
1 adet Thompson marka otomatik silah, bu silaha ait 2 adet şarjör,
1 adet CZ25 marka otomatik silah ve bu silaha ait 2 adet şarjör ile 1 adet susturucu,
3 adet Baretta marka silah ve bu silahlara ait 6 adet şarjör ile 2 adet susturucu,
1 adet Glock marka tabanca ve bu tabancaya ait 3 adet şarjör,
1 adet Browning marka tabanca ve bu tabancaya ait 3 adet şarjör,
2 adet av tüfeği, bin adet mermi, 1 adet verici, 2 adet alıcı devre, 4 adet elektrikli kapsül,
13 adet pil ve 2 adet inşaat eldiveni ele geçirildi.
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