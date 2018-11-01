Milletvekili Yıldız’a Suikast Düzenleyenler Tutuklandı

Ev Değil Mühimmat Deposu

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile güvenlik güçlerine suikast hazırlığı yapıldığının bilgisi edinlmişti. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile jandarma tarafından konu ile ilgili ortak operasyonda düzenlendi.Düzenlenen operasyonda çok sayıda mühimmatla birlikte gözaltına alınan 13 kişinden 6'sı terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Şahısların evlerinde yapılan detaylı aramada mühimmatlar ele geçirildi5 kilo 17 gram ağırlığında C4 patlayıcı madde,2 kilogram A4 patlayıcı madde,7 adet el bombası,1 adet Kaleşnikof marka silah ve bu silaha ait şarjör ile basılı vaziyette 30 adet fişek,1 adet Uzi marka silah, bu silaha ait 2 adet şarjör,1 adet Thompson marka otomatik silah, bu silaha ait 2 adet şarjör,1 adet CZ25 marka otomatik silah ve bu silaha ait 2 adet şarjör ile 1 adet susturucu,3 adet Baretta marka silah ve bu silahlara ait 6 adet şarjör ile 2 adet susturucu,1 adet Glock marka tabanca ve bu tabancaya ait 3 adet şarjör,1 adet Browning marka tabanca ve bu tabancaya ait 3 adet şarjör,2 adet av tüfeği, bin adet mermi, 1 adet verici, 2 adet alıcı devre, 4 adet elektrikli kapsül,13 adet pil ve 2 adet inşaat eldiveni ele geçirildi.