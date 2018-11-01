Son Dakika... YÖK Rektör Taşaltın'ı Görevden Aldı

Rektör Ramazan Taşaltın İstifa Etti

Detaylı Açıklamayı Sonra Yapacağım

Harran Üniversitesi Rektörü Ramazan Taşaltın, rektörlük görevinden istifa ettiğini duyurdu. Fakat pişkin Rektör Taşaltın, yaptığı açıklamada “Ben istifa ettim” dese de istifa olayının gerçeği; YÖK başkanı dün saat 17.00 da rektör görevinden alması oldu.Yaptığı açıklamalar ile Türkiye gündemine düşen Rektör Taşaltın, bu sabah istifa etti. "Şahsi konuşmaların çarpıldı" diyen Taşaltın, "Üniversitemi ve Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratmamak için rektörlük görevimden ayrılıyorum." dedi.Basın ile sadece istifa ettiğini paylaşan RektörTaşaltın detaylı açıklamayı daha sonra yapacağını ifade ederek şu açıklamalarda bulundu;“Göreve geldiğim 6.4.2015 tarihinden bugüne kadar büyük bir özveri ve gayret ile ülkeme, milletime, Şanlıurfa’ya ve üniversiteme hizmet etmeye çalıştım. Bu süreç içinde birçok zorlukla mücadele etmek durumunda kaldım ve her zaman milletimin menfaatlerini ön planda tutmayı şiar edindim. Lakin gelinen noktada Özel Bir televizyon programında yaptığım şahsi konuşmalarım maalesef çarpıtılarak, kamuoyunda Sayın Cumhurbaşkanımızı yıpratmak üzere kullanılmaya kalkışılmıştır. Bu nedenleÜniversitemi ve Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratmamak için rektörlük görevimden ayrılıyorum.“Detaylı bir açıklamayı daha sonra yapacağım”Kamuoyuna saygıyla duyurulur”