​Cani Koca Dehşet Saçtı, Boşanmak Üzere Olduğu Eşine Kurşun Yağdırdı

Vücuduna 7 El Ateş EttiAkşam Saatlerinde meydana gelen olay Kayseri’de bulunan bir AVM’nin teras katında yaşandı. Boşanmak üzere olduğu eşi ile AVM’de buluşan Levent A., genç kadın ile tartışmaya başladı. Levent A., tartışmanın büyümesi üzerine belinden çıkardığı tabanca ile eşi Emine A.’ya 7 kez ateş etti.
Kanlar içinde yerde kalan Emine A., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz kadın acil ameliyata alındı.
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