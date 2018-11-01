​Cani Koca Dehşet Saçtı, Boşanmak Üzere Olduğu Eşine Kurşun Yağdırdı

Vücuduna 7 El Ateş Etti

Hayati Tehlikesi Var

Kayseri’de meydana gelen korkunç olayda 33 yaşındaki Levent A., boşanmak üzere olduğu 25 yaşındaki Emine A. ile sorunlarını konuşmak için bir AVM’de buluşmak istedi.Akşam Saatlerinde meydana gelen olay Kayseri’de bulunan bir AVM’nin teras katında yaşandı. Boşanmak üzere olduğu eşi ile AVM’de buluşan Levent A., genç kadın ile tartışmaya başladı. Levent A., tartışmanın büyümesi üzerine belinden çıkardığı tabanca ile eşi Emine A.’ya 7 kez ateş etti.Kanlar içinde yerde kalan Emine A., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz kadın acil ameliyata alındı.Hastaneden yapılan açıklamada, genç kadının vücuduna aldığı 7 kurşun darbesi sonucu hayati tehlikesinin yüksek olduğu bilgisi edinildi. Alışveriş merkezinin terasında dehşet saçan Levent A. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.