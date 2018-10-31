​Şanlıurfa Valiliği, Camını Kıran Çocuğu Sopa İle Tehdit Eden Şahsa Ulaştı

Olay 4 Sene Önce Yaşanmış





Sosyal Paylaşım sitelerinde ve bazı televizyon kanallarında

yayınlanan, Suriyeli olduğu iddia edilen bir şahsın, elinde bıçak ve sopa

ile bir çocuğu tehdit ederek üzerine yürüdüğü ve çocuğu darp ettiğine

ilişkin videonun Valiliğimiz tarafından yaptırılan incelemesi neticesinde;







Söz konusu videodaki olayın 2014 yılında Şanlıurfa İli Viranşehir

İlçesi Başköy köyünde meydana geldiği, olayın şüphelisi şahsın Suriye

vatandaşı olmadığı, aynı köyden A.B. (58) isimli şahıs olduğu, olayın

mağduru küçük çocuğun da aynı köyden A.A isimli çocuk olduğu tespit

edilmiştir. Olayın nedeninin ise 2014 yılında A.A isimli çocuğun top

oynadığı esnada aynı köyde ikamet eden A.B. isimli şahsın evinin camını

kırması soncu meydana geldiği anlaşılmıştır.







Meydana gelen olay ile ilgili olarak mağdur şahsın veya ailesinin

bugüne kadar adli mercilere ve Jandarmaya herhangi bir şikâyet başvurusunun

bulunmadığı anlaşılmış olup, çıkan haberler sonucu Viranşehir Cumhuriyet

Başsavcılığına bilgi verilerek söz konusu olay ile ilgili adli tahkikata

başlanılmıştır.







İlimizdeki huzur ortamına zarar vermekten başka bir amaca hizmet etmeyen bu

tür yayınlar konusunda basın-yayın kuruluşlarını daha dikkatli ve özenli

olmaya davet ederken, vatandaşlarımızın da bu yöndeki haberlere itibar

etmemeleri hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Şanlıurfa'da Viranşehir ilçesinde Suriyeli olduğu belirtilen bir kişinin, camını kıran çocuğu sopa ve bıçakla tehdit etmesine sosyal medyadan büyük tepki gelmişti.Tepkilerin ardından Şanlıurfa Valiliği olay ile ilgili inceleme başlattı. Başlatılan incelemede yer alan bilgilerde olayın 4 sene önce gerçekleştiği bilgisi edinildi.Şanlıurfa Valiliği, sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülerin araştırılması konusunda başlattığı çalışmayı basına şu açıklama ile duyurdu;