​Şanlıurfa Valiliği, Camını Kıran Çocuğu Sopa İle Tehdit Eden Şahsa Ulaştı

Olay 4 Sene Önce YaşanmışTepkilerin ardından Şanlıurfa Valiliği olay ile ilgili inceleme başlattı. Başlatılan incelemede yer alan bilgilerde olayın 4 sene önce gerçekleştiği bilgisi edinildi.
Şanlıurfa Valiliği, sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülerin araştırılması konusunda başlattığı çalışmayı basına şu açıklama ile duyurdu;
Sosyal Paylaşım sitelerinde ve bazı televizyon kanallarında
yayınlanan, Suriyeli olduğu iddia edilen bir şahsın, elinde bıçak ve sopa
ile bir çocuğu tehdit ederek üzerine yürüdüğü ve çocuğu darp ettiğine
ilişkin videonun Valiliğimiz tarafından yaptırılan incelemesi neticesinde;
Söz konusu videodaki olayın 2014 yılında Şanlıurfa İli Viranşehir
İlçesi Başköy köyünde meydana geldiği, olayın şüphelisi şahsın Suriye
vatandaşı olmadığı, aynı köyden A.B. (58) isimli şahıs olduğu, olayın
mağduru küçük çocuğun da aynı köyden A.A isimli çocuk olduğu tespit
edilmiştir. Olayın nedeninin ise 2014 yılında A.A isimli çocuğun top
oynadığı esnada aynı köyde ikamet eden A.B. isimli şahsın evinin camını
kırması soncu meydana geldiği anlaşılmıştır.
Meydana gelen olay ile ilgili olarak mağdur şahsın veya ailesinin
bugüne kadar adli mercilere ve Jandarmaya herhangi bir şikâyet başvurusunun
bulunmadığı anlaşılmış olup, çıkan haberler sonucu Viranşehir Cumhuriyet
Başsavcılığına bilgi verilerek söz konusu olay ile ilgili adli tahkikata
başlanılmıştır.
İlimizdeki huzur ortamına zarar vermekten başka bir amaca hizmet etmeyen bu
tür yayınlar konusunda basın-yayın kuruluşlarını daha dikkatli ve özenli
olmaya davet ederken, vatandaşlarımızın da bu yöndeki haberlere itibar
etmemeleri hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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