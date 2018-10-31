FETÖ’den Tutuklanan Komedyenin Yarışmada Nasıl Birinci Olduğu Ortaya Çıktı

Ek Süre Talep Edildi

Atalay Demirci FETÖ’cü Mü?

Bursa'da, FETÖ’den dolayı11'i tutuklu, 60 sanıklı FETÖ davasının son celsesinde, mahkeme başkanı, dava dosyasında delil olarak bulunan dijital materyallerin bir kısmının çözüldüğünü hatırlatarak, bazı sanıklara ait yazışmaların önemli kısımlarını okudu.Bulunan dijital materyaller içinde, örgüt mensuplarının kendi aralarında yaptıkları gizli mesajlaşmada Acun Ilıcalı'nın yapımcılığı ve sunuculuğunu üstlendiği Yetenek Sizsiniz yarışma programında birinci olan komedyen Atalay Demirci'ye oy toplanması talimatının olduğu belirtildi.Komedyen Atalay Demirci’nin yarışma programında birinci olması için verilen talimat yazışmaları konusunda hazırlıksız yakalanan Atalay Demircin’nin avukatı mahkemeden ek süre talep etti. İstedikleri ek süre içerisinde mahkemeye sunulan dosyaları inceleyip savunmalarını oluşturacaklar . Mahkeme heyeti, duruşmayı karar verilmek üzere erteledi.Yetenek Sizsiniz yarışmasında ünlenen komedyen Atalay Demirci FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınıp tutuklanmış, ardından serbest bırakılmıştı.