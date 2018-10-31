​Harran Rektörü Taşaltın, Türkiye Gündemine Oturdu

Taşaltın Gündeme Oturdu

Rektör Taşaltın Cumhurbaşkanı’nı Övdü Mü Yerdi Mi Belli Değil

AKP'den Açıklama Gecikmedi

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Akit TV'de katıldığı bir programda, " İslami olarak cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayın’dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır" ifadelerini kullandı.Harran Üniversitesi Rektörü Ramazan Taşaltın Türkiye gündemine oturdu. Katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili konuşan Taşaltın, yaptığı açıklamalar ile tepkiler topladı.Taşaltın, "Cumhurbaşkanımız FETÖ ile mücadelede yalnızdı. Şu anda başkanlık sistemine gittiğimiz dönemde çok daha yetkili durumda Cumhurbaşkanımız… İslami olarak cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayın'dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır. Biz itaat ediyoruz cumhurbaşkanımızdır" dedi.Kullandığı cümleleri bir türlü toparlayamayan Taşaltın “Cumhurbaşkanımız yetkilerini kullanabilmesi için etrafında insanların olması lazım. Cumhurbaşkanımızda insan sonuçta. Ona itaat etmek farzı ayın’dır karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir, haramdır. Biz itaat ediyoruz evet ama yanlışları da bir şekilde bazen dile getirmek gerekir. Ama şu an maalesef Cumhurbaşkanımızın haberi olmuyor, olmaz hale getiriyorlar” ifadelerini kullanarak, çok da anlaşılmaz bir açıklama ile kelimeleri birbirine karıştırdı.Taşaltın yaptığı açıklamalar ile Cumhurbaşkanımızı övdü mü yerdi mi pek bilinmez ama AKP Milletvekili ve Grup Başkanı Naci Bostancı'dan da cevap gecikmedi. Bostancı, Taşaltın'ın sözlerine yönelik şu açıklamalarda bulundu"Harran Üniversitesi rektörünün Cumhurbaşkanımızla ilgili sözlerinin a. Cumhuriyetimizle b. İslamla c. Cumhurbaşkanımızın siyasal anlayışıyla d. Rektörlük makamında aranan akademik müktesebatla hiçbir ilgisi yoktur" dedi.