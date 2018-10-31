AÇIK KAPI BİR ANNENİN DAHA İMDADINA YETİŞTİ

Şanlıurfa Valiliği bünyesinde, kamu hizmetlerine kolay erişimin sağlanması, vatandaş başvurularının hiçbir boşluğa mahal verilmeden hızlı bir şekilde sonuçlandırılması, hızlı ve etkin çözümler üretilmesi amacıyla kurulan ve her gün onlarca vatandaşın başvuru yaparak sorunlarına çözüm bulduğu Açık Kapı Birimi, dört çocuğuyla sıkıntı içinde bulunan bir annenin imdadına yetişti.Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal bir mahallede, yıkık dökük olan evlerinde biri engelli dört çocuğu ile hayatta kalma mücadelesi verdiğini belirten Fatma A., eşinin çalışmak için il dışına gittiğini ve kendileriyle ilgilenemediğini, son günlerdeki yağışlar nedeniyle ağaç tavanlı evlerinin su aldığını, çocukları ile büyük mağduriyet yaşadığını dile getirerek devletten yardım istedi.Fatma A.’nın başvurusunu alan Şanlıurfa Valiliği Açık Kapı Birimi, Eyyübiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile yaptığı araştırmada, baba İsmail A.’nın kalıcı bir işi olmadığını ve bulduğu işlerde çalıştığını, şu anda İstanbul’da bir tersanede işe başlamış olduğunu ancak ailesinin ihtiyaçlarını karşılayacak derecede gelir elde edemediğini tespit etti.Anne Fatma A.’dan sorunları hakkında bilgi alan ve söz konusu evde incelemede bulunan sosyal hizmet uzmanları, ailenin tavanı ağaçla yapılmış iki odalı bir evde yaşadığını, iki çocuğun ilkokul öğrencisi olduğunu, bir çocuğun konuşma bozukluğu bulunduğunu ancak yüzde 25 engellilik raporu nedeniyle engelli aylığından yararlanılamadığını, ailenin geçim sıkıntısı yaşadığını tespit etti.Yapılan tespit üzerine evin tamiratı için nakit yardımı sağlanan aileyi, temin ettikleri gıda ve çeşitli ev eşyalarından oluşan yardım paketleri ile ziyaret eden Açık Kapı Birimi personelleri, ailenin çocuklarına da oyuncaklar vererek sevindirdi.Eşinin çoğu zaman iş bulamadığı için şehir dışına gittiğini, maddi sıkıntılar nedeniyle ailesini ihmal ettiğini belirten anne Fatma A., en büyüğü 11, en küçüğü 3 yaşındaki dört çocuğun tüm sorunlarıyla başbaşa kaldığını, tüm yoksulluk ve imkânsızlıklara rağmen çocuklarını okutmak istediğini ifade etti.Açık Kapı Birimi personelinin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Fatma A., “Allah devletimizden razı olsun. Sayın Valimiz Abdullah Erin’e de hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.