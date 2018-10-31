Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koltuğunda Kimi Görmek İstersiniz?

Ankete Nasıl Ulaşılır? Anket Sitenin Neresinde Yer Alıyor?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Belediye Başkan koltuğunda oturulacak isimler belirlenecek. Seçim vakti gelmeden Urfa.com Haber Sitemizde bir anket oluşturduk. Urfalılar olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda görmek istediğiniz isimleri sıraladık. Sizler de ankete katılarak gönlünüzdeki başkanı oylayabilirsiniz.Haberlerimizi mobileden takip edenler için tıkladığınız haber sayfasının en altına giderek anketi oylayabilirsiniz.Haberlerimizi masaüstü Bilgisayarlardan takip edenler için de tıkladığınız haber sayfasının sağ alt köşesine giderek oylayabilirsiniz.Ankette sunduğumuz “Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayları” isimleri şu şekilde;1-Hüseyin ACARLAR2-Ahmet Eşref FAKIBABA3-Zeynel Abidin BEYAZGÜL4-Osman GÜZELGÖZ