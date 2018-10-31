Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koltuğunda Kimi Görmek İstersiniz?

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Ankette sunduğumuz “Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayları” isimleri şu şekilde;
1-Hüseyin ACARLAR
2-Ahmet Eşref FAKIBABA
3-Zeynel Abidin BEYAZGÜL
4-Osman GÜZELGÖZ
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