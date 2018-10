Gülay Mübarek'i Tehdit Ettiği İçin Tutuklanmıştı, Tehditlerinde Cumhurbaşkanına Hakaret Var Diye Tekrar Tutuklandı

Hapisten Çıktı, Şimdi Aramızda

Haberi Yapan Gazeteciyi Bile Tehdit Etti

Erdoğan'a Hakaretten Tutuklandı

( Gülay Mübarek )

Hatay'da yaşayan Gülay Mübarek son iki yılda birçok kez ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle emniyet güçlerine başvurmuş, Şikayetçi ettiği Erdoğan Küpeli gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Bir süre tutuklu bulanan Erdoğan Küpeli, cezaevinden çıkar çıkmaz Gülay Mübarek’i tehdit etmeye başladı.Gülay Mübarek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “2 yıl her gün her gece her an böylesine yüzlerce binlerce mesaj. Bana ulaşamazsa herkese yazıp çiziyordu. Şimdi hapisten çıktı iftira attın diyor. Haberimi yapan gazeteci Melis Alphan’ı tehdit edecek kadar cesareti var. Ve aramızda şuan.”Gülay Mübarek, yaptığı açıklama ile içinde bulunduğu zor durumu gözler önüne serdi. Kendisini tehdit eden adamın, haberi yapan gazetecilere kadar tehdit mesajları gönderdiğini ifade eden Gülay Mübarek, can güvenliği olmadığından bahsederek yardım çağrısında bulundu.Küpeli'nin adli kontrol şartı ile serbest kaldığı ilk fırsatta Gülay Mübarek'i tehdit ettiği mesajlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren mesajların yer alması sebebiyle tekrardn tutuklanarak cezaevine gönderildi.Erdoğan Küpeli'nin gazeteciye attığı mesaj;Erdoğan Küpeli'nin Gülay Mübarek'e attığı tehdit mesajları;