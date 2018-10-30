KUVEYTLİLERİN YAPTIRDIĞI YURT ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇILACAK

Şanlıurfa’da yaşayan Suriyeli çocukların eğitimlerinin aksamaması ve Türk-Kuveyt kardeşliğinin pekişmesi için Şanlıurfa’da 23’ü okul olmak üzere 30 kadar projeyi hayata geçirmeyi planlayan Kuveyt Necat Derneği’nin hayır hizmetlerinden biri olan Bamyasuyu mahallesindeki yurdun, Suriyeli ve Türk kız çocuklarına hizmet vereceği öğrenildi. Muhammed Abdülvahit El Eyyüp Kız Yurdu adı verilen yurdun, 100 öğrenci kapasiteli olduğu ve Kasım ayında açılışının yapılarak hizmete gireceği öğrenildi.
Öğrencilerin eğitim ve barınma konusunda tüm ihtiyaçlarını karşılayacak olan yurtta, yemekhane, mutfak, çalışma salonları, kütüphane, çamaşırhane ve idari birimler bulunuyor.
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