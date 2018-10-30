KUVEYTLİLERİN YAPTIRDIĞI YURT ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇILACAK

Öncelikle eğitim çağındaki Suriyeli kız öğrencilerin barınması amacıyla hayır sahibi Kuveyt Necat Derneği tarafından finanse edilen ve Türkiye sorumlusu Said Yardım Derneği tarafından tadilat ve tefrişat işlerinin yürütüldüğü binaya giden Vali Erin, devam eden çalışmalar hakkında dernek sorumlularından bilgi aldı. İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan’ın da eşlik ettiği Vali Erin, çalışmalarını oldukça hızlı yürüten Said Derneği yetkililerine teşekkür etti.Şanlıurfa’da yaşayan Suriyeli çocukların eğitimlerinin aksamaması ve Türk-Kuveyt kardeşliğinin pekişmesi için Şanlıurfa’da 23’ü okul olmak üzere 30 kadar projeyi hayata geçirmeyi planlayan Kuveyt Necat Derneği’nin hayır hizmetlerinden biri olan Bamyasuyu mahallesindeki yurdun, Suriyeli ve Türk kız çocuklarına hizmet vereceği öğrenildi. Muhammed Abdülvahit El Eyyüp Kız Yurdu adı verilen yurdun, 100 öğrenci kapasiteli olduğu ve Kasım ayında açılışının yapılarak hizmete gireceği öğrenildi.Öğrencilerin eğitim ve barınma konusunda tüm ihtiyaçlarını karşılayacak olan yurtta, yemekhane, mutfak, çalışma salonları, kütüphane, çamaşırhane ve idari birimler bulunuyor.