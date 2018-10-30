Siverek ilçesinde Belediye Meclis Üyelerinin İstifaları Devam Ediyor

2014 yerel seçimlerinde Siverek'ten AK Parti meclis üyeliğine seçilen Selahattin İlhan ile Büyükşehir meclis üyesi Celal Akıl meclis üyeliklerinden bugün istifalarını verdiler. bugün öğleden sonra istifa dilekçelerini Siverek Belediyesi yazı işlerine müdürlüğüne gelerek istifalarını teslim ettiler. Belediye kapısı çıkışında gazetecilere istifa ettiklerini belirten meclis üyeleri, ilerideki günlerde istifa nedenlerini yapacakları basın açıklamasıyla açıklayacaklarını belirttiler.Daha önce de Siverek Belediyesi Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karakaş meclis üyeliği ile başkan yardımcılığı görevinden istifa etmişti -