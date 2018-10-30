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Bu haber 30 Ekim 2018 17:30:18 Tarihinde eklenmiştir.

VALİ ERİN: CUMHURİYETİN 100’ÜNCÜ YILINDAKİ ŞANLIURFA’YI TARİF ETTİ

Cumhuriyetin ilanının 95’inci kuruluş yıldönümü münasebetiyle Şanlıurfa’da verilen Cumhuriyet Resepsiyonunda konuşan Vali Erin, Cumhuriyetin 100’üncü yıldönümünde Şanlıurfa’nın bölgenin parlayan yıldızı, marka bir şehir olacağını söyledi.

VALİ ERİN: CUMHURİYETİN 100’ÜNCÜ YILINDAKİ ŞANLIURFA’YI TARİF ETTİ

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in, eşi Gülhan Erin ile ev sahipliği yaptığı Cumhuriyet resepsiyonu, bir otelin salonunda verildi. Resepsiyona; Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, kamu kurum temsilcileri, şehit ve gazi aileleri ile gazeteciler katıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı mesajının okunduğu resepsiyonda davetlilere hitaben bir konuşma yapan Vali Erin, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak, “Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz, istiklal ve istikbalimizin mührü olan Cumhuriyetimizin 95’inci kuruluş yıldönümünü büyük bir onurla kutluyoruz” dedi.
Vali Erin; Cumhuriyetin, insanlık tarihine altın harflerle yazılan 2 bin yılı aşkın bir özgürlük ve kurtuluş mücadelesini hatırlattığını, tüm teknolojik silahlara, emperyalizme ve sömürüye karşı elde edilen bir zaferin tacı olduğunu söyledi.

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana kadar, Türkü, Kürdü, Arabı, Çerkeziyle Türk milleti olarak anılan bu milletin, emperyalistlerin adı değişen oyun ve hilelerine karşı büyük bir mücadelenin içinde olmaya devam ettiğini belirten Vali Erin, bunun en büyük örneğini 15 Temmuz’da yaşanan darbe teşebbüsü olduğunu söyledi.
Cumhuriyetin birlik, beraberlik, kardeşlik ve onurlu yaşama rejimi olduğunu, her alanda ortak paydaları olan milletin farklılıklarının hile ve tuzaklarla ayrıştırıldığını ve milletin bölünüp, parçalanmaya çalışıldığını kaydeden Vali Erin, aradan geçen kırk yıllık sürede bölgede PKK terör örgütünün bunu yaptığını ifade etti.
Vali Erin, konuşmasına şöyle devam etti: Çok değerli kardeşlerim! Bu bölgede yaşayan insanımızın, Edirne’de, İstanbul’da ve ülkemizin diğer taraflarında yaşayan kardeşlerimizden bir farkı yoktur. Bu devlet, yedisinden yetmişine farklı düşüncelere ve etnik yapıya sahip olan ama tüm fertlerin fedakârlığıyla kurduğumuz bir devlettir. Kardeşliğimiz baki kalacaktır. Terör örgütlerine, ihanet şebekelerine ve teşebbüslerine geçit vermememiz gerekiyor.

Devletin kararlı mücadelesi sayesinde PKK terör örgütünün bölgede bitme noktasına geldiğini kaydeden Vali Erin, mücadelenin tüm terör örgütlerine karşı da benzer şekilde devam ettiğini dile getirerek, “Bir taraftan en şiddetli şekilde terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürürken, öbür taraftan da tüm kesimleri kucaklamaya, birlik ve beraberliğimizi temin etmeye yönelik sosyal projeler, ekonomik projeler, milli birlik ve beraberlik projelerine ağırlık vermemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Önümüze konan engeller bitmedi ve bundan sonra da bitmeyecek. Ancak bizler yurt içerisinde birlik ve beraberliğimizi, ortak yaşama inancımızı geçmişten aldığımız ilhamla sürdürmek suretiyle, dimdik ayakta dururken öbür taraftan da uluslararası gelişmeleri yakından takip ederek bu millete gelecek tehlikeleri önceden hesaplayacak ve bunlara yönelik tedbirlerimizi alacağız” diye konuştu.
Terör örgütlerinin, emperyalist düzenlerin ürünü olduğunu bildiklerini ve buna boyun eğilmeyeceğini dile getiren Vali Erin, “100 yıl önce bunların dayatmalarına boyun eğmeyen bu millet, bugün de boyun eğmeyecektir” dedi.


Türkiye’nin her alanda yakaladığı yükselme trendini sürdürmekte kararlı olduğunu, 2000’li yıllardan sonra başlayan kalkınma hamlesinin artarak devam edeceğini söyleyen Vali Erin, Şanlıurfa’nın potansiyellerini birkaç yıl içinde ikiye katlayacağını, Türkiye ve dünyada marka şehir olma yolunda önemli başarılara imza atacağına inandığını belirtti.
Şanlıurfa’nın ekonomik kalkınmasına yönelik faaliyetler kapsamında işadamları ve yerel yöneticilerle birlikte körfez ülkelerine bir çıkarma yapacakları müjdesini veren Vali Erin, bu alanda çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.
Cumhuriyetin 100’üncü yılında Şanlıurfa’nın her alanda daha iyi bir şehir haline getirmeyi planladıklarını kaydeden Vali Erin, “Beş yıllık süre içerisinde, kendi bölgesinde parlayan bir yıldız haline dönüşmesinin mücadelesini sivil toplum, yerel yönetimler ve siyaset kurumlarımızla ortaya koyarak başarıyı yakalayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.
Konuşmasına, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, ebediyete intikal eden şehit ve gazileri rahmet ve minnetle anarak son veren Vali Erin,  bugün de milletin huzur ve refahı için büyük bir fedakârlık ortaya koyan silahlı kuvvetler ve emniyet mensuplarını da saygı ile selamladığını ifade etti.



 
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