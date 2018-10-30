​BAŞKAN BAYDİLLİ İLE KARAKÖPRÜ YENİ YOLLARA KAVUŞUYOR

Güneydoğu'nun en hızlı büyüyen ilçesi olan Karaköprü'de büyümeyle ve konutlaşmayla birlikte artan yol ihtiyacını karşılamak için Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla ilçenin dört bir yanında yeni yol açma çalışmaları yapılıyor.Özellikle ilçenin en hızlı büyüyen mahalleleri olan Seyrantepe, Doğukent, Batıkent ve Akpiyar'da yol ihtiyacı olan yerlerde Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yeni yollar açarak alt yapısı tamamlandıktan sonra kilitli parke döşeyerek vatandaşın hizmetine sunuyor.Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli yeni gelişen ilçe olmaları nedeniyle ihtiyaçların fazla olduğunu ve bunların en önemlisinin yol olduğunun altını çizerken, ihtiyaçları karşılamak üzere tüm ekipleriyle ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını dile getirdi.Başkan Baydilli şunları söyledi: "Karaköprü ilçemizde her geçen yıl nüfusumuz yüzde 20 civarında bir artış gösteriyor. Bu da sürekli yeni ihtiyaçlar çıkmasına neden oluyor, biz de bu ihtiyaçları karşılamak için ekiplerimizle çalışıyoruz. Tabi yol medeniyetin sembolüdür diye yol ihtiyacına önem veriyor ve ihtiyaç doğan mahallelerimizde yeni yollar açarak hizmete sunuyoruz. Bunun dışında vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda yeni parklar, semt pazarları gibi hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bizim Karaköprü Belediyesi olarak tek gayemiz şehri imar ve nesli ihyadır. Bunun için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz."Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ilçede yol açma çalışmalarının yanı sıra yeni açılan ve alt yapısı tamamlanan yollarda kilitli parke döşeme çalışması da yaparak yolları çamurdan ve tozdan kurtarıyor.