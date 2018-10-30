Başkan Yardımcısının İstifa Nedeni Ortalığı Karıştıracak

Parti İlkesi ile Bağdaşmıyor

Dava Ruhunu Hiçe Sayıyorlar

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Belediye Başkan yardımcılığından ve meclis üyeliğinden istifa eden Hasan Karakaş, belediye yönetiminin parti ilke ve etik değerleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.Gündeme bomba gibi düşen istifa haberinden sonra nedenlerini sıralayacağını ifade eden Karakaş Siverek Belediyesi’nin parti ilke ve etik değerleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışlarda olduğunu ve durumdan rahatsız olduğu için istifa ettiğini açıklayarak şunları ifade etti;istifasında en önemli nedenlerden birinin mevcut belediye yönetiminin parti ilke ve etik değerleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışlar olduğunu ifade etti.,"İstifa ettiğim gün sosyal medya hesabımda istifa nedenimi daha sonra paylaşacağımı yazmıştım. Kısmet bugüneymiş. Şanlıurfa'da siyaset yapmak, özellikle Siverek'te siyaset yapmak. İnsan her geçen gün onurunu biraz daha yitirir hale geliyor. İnsani ve vicdani etikten uzaklaşarak tüm mukaddesat çiğnenir hale getirildi. Koltuk Hırslarını aklının önüne geçiren, kendi çıkarlarını milletinin değerlerinin üstünde tutan, milletinin kültürel ve moral direncini hiçe sayan siyasiler ortaa çıktı. Siverek gibi sosyal yapısı farklı olan ilçemizde etnik kimlikler üzerinden çok iğrenç çatışma zemini oluşturulmak istendi. Beraber çalıştığımız, partimizin iç dinamiklerini ve dava ruhunu hiçe sayan idareciler türedi" dedi.