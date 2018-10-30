Ahmet Hakan Köşe Yazısına Ekinci'yi Konut Etti

Meseleyi Çözmüş Bir Belediye Başkanı

Gazeteci Yazar Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye yer verdi. Hakan’ın Türkiye’deki birkaç ünlü ismin yer aldığı bugünkü yazısında, o ünlülerin toplum tarafından nasıl algılandığını konu aldı. Listede Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci de yer aldı. Ahmet Hakan, Ekinci’den bahsederken; “kimlik meselelerini çözmüş bir portre var karşımızda” ifadelerini kullandı.İşte Ahmet Hakan’ın O Yazısı;ŞANLIURFA’nın en köklü, en tarihi ilçesi Eyyübiye’nin gayretli Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin anası Arap imiş, babası Kürt... Başkan Ekinci kendisini ise “Türküm” diye tanıtıyormuş. Hem Arapça konuşuyor, hem Kürtçe konuşuyormuş. Çok kültürlülüğünü müthiş bir zenginliğe, çok dilliliğini ise büyük bir avantaja dönüştürmüş. Suriyeli mültecilerle Arapça, ilçesindeki Kürtlerle Kürtçe iletişim kurabiliyormuş. Ev ziyaretlerine muhakkak eşiyle birlikte gidiyormuş.Kısacası...“Andımız” tartışmasının yeniden alevlendirdiği kimlik meselelerini çözmüş bir portre var karşımızda... Ne diyelim? Örnek olsun!