Ahmet Hakan Köşe Yazısına Ekinci'yi Konut Etti

İşte Ahmet Hakan’ın O Yazısı;
Meseleyi Çözmüş Bir Belediye BaşkanıŞANLIURFA’nın en köklü, en tarihi ilçesi Eyyübiye’nin gayretli Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin anası Arap imiş, babası Kürt... Başkan Ekinci kendisini ise “Türküm” diye tanıtıyormuş. Hem Arapça konuşuyor, hem Kürtçe konuşuyormuş. Çok kültürlülüğünü müthiş bir zenginliğe, çok dilliliğini ise büyük bir avantaja dönüştürmüş. Suriyeli mültecilerle Arapça, ilçesindeki Kürtlerle Kürtçe iletişim kurabiliyormuş. Ev ziyaretlerine muhakkak eşiyle birlikte gidiyormuş.
Kısacası...
“Andımız” tartışmasının yeniden alevlendirdiği kimlik meselelerini çözmüş bir portre var karşımızda... Ne diyelim? Örnek olsun!
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