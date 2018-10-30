​Yeni Havalimanının İsmine Büyük Tepki

Sosyal Medyada Binlerce Paylaşım Yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yapılan yeni havalimanının açılışında konuşmada, yeni havalimanının adının İstanbul Havalimanı olacağını söyledi. Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nın da aynı isimle hizmet vermeyi sürdüreceğini kaydetti. Yeni havalimanına verilen ismin “İstanbul Havalimanı” olması eleştirileri de beraberinde getirdi.Yeni ismin açıklanmasından sonra sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Vatandaşlar, yeni ismin “Mustafa Kemal”, “Cumhuriyet” Abdulhamit Han” gibi isimlerin koyulacağı beklediklerini ifade etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılışı yapılan havalimanına ancak bu isimler yakışırdı diyen vatandaşlar, İstanbul Havalimanı isminin çok basit kaldığını ifade etti.Öte yandan İstanbul isminin uluslar arası taşımacılıkta daha iyi olacağı yönünde de olumlu geri bildirimler yapıldı.