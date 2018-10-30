​İsa Kızıldemir Haliliye Belediyesi’ne Aday Olacak Mı?

İsa Kızıldemir Aday Olacak Mı?

İsa Kızıldemir Kimdir?

Şanlıurfa Başkan Vekili İsa Kızıldemir’in Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkanlığına Aday Adayı olup olmayacağı merak konusu haline geldi. Kızıldemir ‘in Urfa faaliyetlerini göz önüne alan Urfalılar Kızıldemir’i başkanlık koltuğundan görmekten memnun olacaklarını dile getirdiler.Şanlıurfa Büyükşehir Başkan Vekili İsa Kızıldemir’den konu ile ilgili henüz bir açıklama gelmezken, durumun netliği önümüzdeki günlerde belli olacak.1964 Tarihinde Şanlıurfa merkezde doğdu. İsa Kızıldemir. 44 yıldır ticaret ile iştigal olan ve Buğday pazarında baba mesleği tarım ürünleri ticareti, oto alım satım sitesinde İkinci el Traktör, Kamyon ticareti ve çiftçilik yapmaktadır.Ak partinin kuruluşundan bu güne Ak parti Kurucu üyesi, 8 Yıl İl Yönetim kurulu üyeliği ,4 Yıl teşkilattan sorumlu il Başkan Yardımcılığı görevini zaferler ile gerçekleştirmiştir. 2014 yerel seçimde Kara köprü/Büyükşehir Belediye Meclis üyesi seçilmiş aynı zamanda Karaköprü belediye başkan yardımcısı görevini üstlenmiştir.Dönemin Karaköprü belediye Başkanı Nihat çiftçinin Şanlıurfa büyükşehir belediye başkanlığı görevini devralmasından sonra boşalan Karaköprü Belediye başkanlığı görevine Ak parti Genel merkez tarafında aday gösterilmiş. Şuan görevde olan Mevcut belediye başkanı HDP, Saadet partili ve akrabası olan meclis üyeleri ile birlikte hareket ederek Ak parti genel merkezimizin kurumsal kararına karşı çıkarak 1 oy farkla almıştır. Böyle bir durumda bile Ak Parti’nin ismine ve davasına zarar vermemek adına farklı bir davranışta bulunmamış dava adamı olarak partisine ve Şanlıurfa halkına hizmet etmeye devam etmiştir.Büyükşehir Belediye Başkanlığına getirilen Başkan Nihat çiftçi İsa Kızıldemir’i sabit vekil olarak tayin etmiştir. Şanlıurfa büyükşehir Belediyesi ulaşım ŞİRKETİ olan Belsan AŞ’nin Başkan vekilliğini yürütmektedir. Yaklaşık 6 Ay önce Şanlıurfa Ticaret Borsası meclis üyeliğine seçilerek Meclis üyelerinin seçimiyle Meclis Başkanlığına seçilmiştir. Ak Parti’nin kurulmasından bugüne her seçimde aktif görev üstlenmiştir. Bölge dengeleri, siyasi dengeler, seçmen talepleri, şehir sıkıntılarını yakından bilen ve sorun ve sıkıntıların çözümleri konusunda gerekli tüm çalışmayı yapmış ve yapmaya devam eden Kızıldemir evli 7 çocuk babasıdır.