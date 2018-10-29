​Bakan Soylu Urfa’da Yaptığı Toplantıyı Bitirdi, Toplantı Gündemi Suriye Oldu

Toplantı, Şanlıurfa Valiliğinde Gerçekleşti

Toplantıda Suriye Sınırı Ele Alındı

Şanlıurfa'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başkanlığında güvenlik toplantısı gerçekleşti. Yaklaşık 4 buçuk saat süren toplantının ana konusu Suriye olduğu bilgisi edinildi.Bakan Süleyman Soylu başkanlığında gerçekleştirilen toplantı Şanlıurfa Valiliğinde yapıldı. Şanlıurfa İl Güvenlik Toplantısı sonunda edinilen bilgilerde; öncelikli olarak Suriye sınırı konusunun ele alındığı belirtildi.Şanlıurfa Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Abdullah Erin, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Eyüp Sabri Kirişçi, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, kaymakamlar ve ilgililer katıldı.Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda, Suriye sınırındaki gelişmeler, sınır güvenliği, güvenlik, asayiş, terör, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele gibi konuların ele alındığı öğrenildi. Bakan Soylu toplantının ardından şehirden ayrıldı.