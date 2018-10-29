​Urfa’daki Sır Ölüm Aralanıyor, Arabası Sulama Kanalında Bulundu

Kimliği 4 Gün Sonra Belirlenmişti

Yakınları Kayıp İlanı Vermişti

Şanlıurfa'da 4 Ağustosta DSİ'ye ait sulama kanalında cesedi bulunan kadın taekwondo hocası Emine Eski'nin otomobili, olayın geçtiği tarihten yaklaşık 3 ay sonra bulundu. Otomobili inceleyen jandarma ekipleri, kadının nasıl öldüğüyle ilgili yeni ipuçları aradı.Cesedinin bulunduğu yerden 1 kilometre uzaklıkta bulunan otomobil, vinç yardımıyla çıkartıldı. Jandarma olay yeri ekipleri, şüpheli ölüm üzerindeki perdeyi aralamak için otomobil üzerinde inceleme yaptı.Bayan taekwondo hocası Emine Eski'nin cesedi, 4 ağustos günü Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bakımlı kırsal Mahallesi yakınlarındaki Devlet Su İşlerine ait sulama kanalında bulunmuş, Adli Tıp Kurumuna götürülen cesedin kimliği ise 4 gün sonra belirlenmişti.Yakınlarının kendine ait bir otomobille birlikte 1 Ağustos günü kaybolduğunu beyan etmeleri üzerinde sulama kanalında detaylı bir arama yapılmış fakat tüm aramalara rağmen kadının kullandığı otomobile ise ulaşılamamıştı.