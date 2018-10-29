​81 Milyon Vatandaşa Yeni Yıl Müjdesi

Refah Düzeyini Arttıracak PaketCumhurbaşkanlığı 2019 Programı'ndaki önemli düzenlemelerden bazıları şöyle:
- Geliri düşük ailelerin kreş ve gündüz bakımevi hizmetlerinden yararlanması sağlanacak.
- Kamuda etkili bir insan kaynakları planlaması yapabilmek için esnek çalışma modelleri geliştirilecek. Yetenek ölçümü, tekrar yerleştirme ve norm kadro çalışmaları yürütülecek. İnsan kaynağının ödül ve performans sistemleri vasıtasıyla etkin yönetimi sağlanacak.
- SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları Ocak ve Temmuz'da önceki 6 aylık enflasyon dikkate alınarak artırılacak. Memur ve memur emeklisi maaşları Ocak'ta yüzde 4, Temmuz'da yüzde 5 artırılacak. Ayrıca geçmiş 6 aylık dönemlerde oluşacak enflasyon farkları ilave edilecek.
- Dar gelirliler, engelliler, yaşlılar, kadınlar gibi dezavantajlı grupların barınma ihtiyacının karşılanması için rapor hazırlanacak.
- Sosyal tarafların mutabakatıyla bireysel hesaba dayalı kıdem tazminatı reformu yapılacak. Kıdem tazminatı alamayan tek bir çalışan kalmayacak. Bir gün çalışanın da kıdem alması sağlanacak.
- İstihdam 439 bin kişi artacak.
- İlkokulda okul yemeği programı başlatılacak.
- Öğretmenlik mesleği cazip hale getirilecek. Elverişsiz koşullarda görev yapan öğretmenler için teşvik mekanizması kurulacak.
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