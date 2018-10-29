​81 Milyon Vatandaşa Yeni Yıl Müjdesi

Refah Düzeyini Arttıracak Paket

kreş ve gündüz bakımevi

esnek çalışma modelleri

emekli aylıkları

barınma ihtiyacının

kıdem tazminatı reformu

İstihdam

okul yemeği

öğretmenler için teşvik mekanizması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan refah düzeyini artıracak reform paketi, 2019’da hayata geçecek.Cumhurbaşkanlığı 2019 Programı'ndaki önemli düzenlemelerden bazıları şöyle:- Geliri düşük ailelerinhizmetlerinden yararlanması sağlanacak.- Kamuda etkili bir insan kaynakları planlaması yapabilmek içingeliştirilecek. Yetenek ölçümü, tekrar yerleştirme ve norm kadro çalışmaları yürütülecek. İnsan kaynağının ödül ve performans sistemleri vasıtasıyla etkin yönetimi sağlanacak.- SSK ve Bağ-KurOcak ve Temmuz'da önceki 6 aylık enflasyon dikkate alınarak artırılacak. Memur ve memur emeklisi maaşları Ocak'ta yüzde 4, Temmuz'da yüzde 5 artırılacak. Ayrıca geçmiş 6 aylık dönemlerde oluşacak enflasyon farkları ilave edilecek.- Dar gelirliler, engelliler, yaşlılar, kadınlar gibi dezavantajlı gruplarınkarşılanması için rapor hazırlanacak.- Sosyal tarafların mutabakatıyla bireysel hesaba dayalıyapılacak. Kıdem tazminatı alamayan tek bir çalışan kalmayacak. Bir gün çalışanın da kıdem alması sağlanacak.439 bin kişi artacak.- İlkokuldaprogramı başlatılacak.- Öğretmenlik mesleği cazip hale getirilecek. Elverişsiz koşullarda görev yapankurulacak.