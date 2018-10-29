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Bu haber 29 Ekim 2018 13:30:22 Tarihinde eklenmiştir.

29 EKİM COŞKUYLA KUTLANDI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 95. Yıldönümü kutlamaları dünkü çelenk sunma töreninin ardından bugün de Valilikte tebriklerin kabulü ve geçit töreniyle devam etti.

29 EKİM COŞKUYLA KUTLANDI

Şanlıurfa Valiliği Şeref Salonunda Vali Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi tarafından tebriklerin kabulünün ardından kutlamalar Cumhuriyet Caddesinde Vali Erin’in vatandaşların vatandaşları selamlamasıyla devam etti.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardındansa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu. Mesajında, ileri demokrasi ve güçlü ekonomi vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve oradan genç Türkiye Cumhuriyeti’ne devreden tarihi süreklilik içinde süren büyük yolculuğumuzu, inşallah, 2023 hedeflerimizle taçlandıracak, 2053 ve 2071 vizyonlarımızla da bir üst seviyeye çıkartacağız. Türkiye’nin her başarısı, aynı zamanda insanlığın ortak vicdanındaki, bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mazlumların, mağdurların yüreğindeki umutları besliyor, canlandırıyor, harekete geçiriyor. İşte bu sebeple ülkemiz, dünyanın en büyük 17. ekonomisi olduğu halde, insani yardımlar konusunda milli gelire göre ilk sırada bulunuyor. Herkesin kapısını ve kalbini kapattığı sığınmacılara evini ve yüreğini açan, insani sorumluluklarını bihakkın yerine getiren tek ülke Türkiye olmuştur. Tarihe, mazlumlara sırtını dönen değil evini ve ekmeğini bölüşen, her konuda tercihini haktan ve adaletten yana kullanan bir ülke olarak geçmenin şerefi bize yeter. Bu duruşumuzdan asla taviz vermeyecek, hiçbir engelin, hiçbir sabotajın, hiçbir oyunun bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının ardından günün anlam ve önemine yönelik bir konuşma yapan Vali Abdullah Erin ise; “Büyük bir medeniyetin mirasçısı olan devletimiz kurulduğu günden bu yana hızla büyümüş ve özellikle son yıllarda hâkim güçlerin hayal edemeyecekleri dev projeleri hayata geçirmiş ve devlet-millet işbirliği ile dünyanın en güçlü ekonomisine ve ordusuna sahip ülkeleri arasına girmeyi başarmıştır” cümlelerini kullandı.

95 yıl önce kurulan Türkiye Cumhuriyetinin kalkınan ekonomisiyle daha da güçlendiğini kaydederek konuşmasına devam eden Vali Erin; “ Cumhuriyetin ilan edildiği günlerde Gazi Mustafa Kemal’in, “Türkiye devleti, temellerini süngü ile değil, süngünün dahi istinat ettiği iktisadiyat ile kuracaktır... Yeni Türkiye devleti bir ‘devlet-i iktisadiye olacaktır” diyerek başlattığı ekonomik devrimler, Türkiye Cumhuriyetini çağdaş medeniyetler seviyesine yükseltebilmek için atılan en önemli adımlardı. Cumhuriyetin ilan edildiği yıllarda, yüzde 60’ı köylerde ve yoksulluk içinde yaşayan 13 milyonluk nüfusa sahip olan Türkiye’nin; bir insan ömrü sayılacak sürede eğitim, savunma, sağlık, şehircilik ve ekonomi alanında elde ettiği başarılar hiç şüphesiz düşmanlarını rahatsız etmiş, son 15 yılda demokrasiden özgürlüklere, ticaretten yatırımlara, sağlıktan dış politikaya kadar tüm alanlarda hayata geçirdiğimiz tarihi reformlar, bu irademizin en açık ispatı olmuştur. Bugün 82 milyon nüfusuyla, dünyanın en büyük ilk 20 ekonomisi içerisinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti’nin karşı karşıya kaldığı ekonomik savaşın sebebi de bu rahatsızlıktan başkası değildir” dedi.


Bölücü terörün, 15 Temmuz darbe girişiminin ve Ortadoğu coğrafyasını ateş çemberine dönüştüren kumpasın da aynı emperyalist planın birer parçası olduğunu vurgulayarak konuşmasını sürdüren Vali Erin; “Bugün çok net şekilde görüyoruz. Tüm plan ve çabalarına rağmen teslim alamadıkları, bölmeye güç yettiremedikleri Türkiye Cumhuriyeti’nin yanı başındaki ülkelerde cereyan eden savaş ve yıkımlara karşı dik ve kararlı duruşu karşısında açılan ekonomik savaşta da başarılı olamayacaklar. Geçmişte işgal ve savaşlarla, ardından terör örgütleriyle esir almaya çalıştıkları bu milleti, bugün ekonomik savaşla dize getirmeyi planlayanların, milletimizin feraseti ve azmi sayesinde hüsrana uğrayacaklarından şüphemiz yoktur. Binlerce yıllık köklü bir medeniyetin varisleri olarak kurduğumuz genç Cumhuriyet, ortak değerleri etrafında kenetlenmiş, birlik beraberlik içerisindeki milleti ile bugün her zamankinden daha güçlü ve kudretlidir. Savaş meydanında süngü takıp ölümün üzerine yürüyen bir millet olarak, ekonomik savaşta da ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bugün üzerimize düşen en önemli vazife, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi her anlamda en iyi şekilde donatmak ve onlara iktisadi olarak güçlü bir ülke bırakmaktır. Bunun için devletimiz her türlü imkânı seferber etmiştir. Genç nüfusumuzun enerjisini üretime, bilime, teknolojiye yönlendirmek, maddi manevi tüm imkânlarımızı şehrimizin ve ülkemizin iktisadi kalkınması için seferber etmekte kaybedecek zamanımız yoktur. İstiklal mücadelemizi zafere taşıyan, Cumhuriyetimize hayat veren ruh, tıpkı 95 yıl önce olduğu gibi bu gün de dimdik ayaktadır. Farklı dil, inanç ve kültürleri bir arada yaşatan, köklü bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçısı olan Milletimiz birbirine sımsıkı kenetlenerek güçlü yarınlarını inşa etmektedir. Türkiye’nin doğru istikametteki bu yürüyüşünü Allah’ın izniyle hiçbir şebeke, hiçbir güç durduramayacaktır. Milletimizin birlik ruhu, fesat odaklarının bütün tuzaklarını başlarına yıkacaktır. Devletimiz sahip olduğu demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği, vatandaşıyla bütünleşmiş gücü ve birikimi sayesinde 21. Yüzyıla damgasını vuracaktır” şeklinde konuştu. Konuşmasının sonunda vatandaşların
Cumhuriyet Bayramını bir kez daha kutlayan Vali Abdullah Erin; “Cumhuriyet Bayramınızı tebrik ediyor, bin yıldır vatan millet aşkına toprağa düşen aziz şehitlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyorum. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum” cümleleriyle konuşmasına son verdi.
Kutlamalar; şiirlerin okunması, mehteran ve halk oyunları gösterileri ve geçit töreninin selamlanmasının ardından sona erdi. Törenlere Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri ve Aziz Aydınlık, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi parti, kamu kurumu ve STK temsilcileri, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.




 
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