​Eşini Bıçaklayıp Selfie Çekti, Mahkemenin Verdiği Karar Şaşırttı

Bıçakladıktan Sonra Selfie Çekti

Meşru Müdafaa Nedeniyle Serbest Kaldı

Rusya’da yaşanan korkunç olayda, Evde çıkan bir tartışma sonrasında eline bıçağı alarak kendini savunan genç kadın eski kocasını bıçakladı. Birkaç bıçak darbesi sonrasında bayılan eski eşinin yanında selfie çeken kadın daha sonra polisi aradı. Arkadaşlarına sosyal medya üzerinden bir mesaj atan Olga isimli kadın, "Çocuklar, eski eşimi bıçakladım. Beni gözaltına aldılar ama şimdi iyiyim" dedi.Uzun bir süre evli kalan ve kız çocukları olan Rus çift önceki gece evde bir araya geldi. Alkollü olan Olga ve Oleg daha sonra bilinmeyen bir nedenle kavgaya tutuştular.Eski eşi olan Oleg, 25 yaşındaki Olga'yı boğazlamaya çalışırken genç kadın, eline geçirdiği bıçakla kendini savunmaya başladı. Adamı bıçak darbeleriyle etkisiz hale getiren Olga, polis ve ilk yardım ekiplerini çağırmak yerine telefonuna uzandı ve ön kamerasını açarak selfie çekti.Arkadaşlarına sosyal medya üzerinden bir mesaj atan Olga, "Çocuklar, eski eşimi bıçakladım. Beni gözaltına aldılar ama şimdi iyiyim" dedi. Genç kadın gözaltına alındıktan ve sorgusu tamamlandıktan sonra, meşru müdafaa sebebiyle serbest bırakıldı.