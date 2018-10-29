Kardeşini Taklit Eden Kadın 9. Kattan Atlayarak İntihar Etti

İçeri Girmeyince Şüphelendiler

Kız Kardeşiyle Aynı Yerde İntihar Etti

Olay Adana’da yaşandı. Genç bir kadın, Adana’da bulunan bir mağazanın 9. Katından atlayarak intihar etti. polis ekiplerinin araştırmaları sonucu intihar eden kadının kız kardeşinin de aynı mağazanın karşısında bulunan bir otelin 5. Katından atlayarak intihar ettiği bilgisine ulaşıldı.Döşeme Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda iddiaya göre, bir mağazanın 9. kattaki kafeteryasına gelen 42 yaşındaki Selver D. bir süre sonra sigara içmek için balkona çıktı. Ancak geri içeri girmeyince mağaza çalışanları merak edip kontrol ettiklerinde kadını mağazanın önündeki beton zeminde hareketsiz halde yattığını gördü. Bunun üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Polis şahsın kimliğinden ailesine ulaşmaya ve neden intihar ettiğini araştırmaya başladı. Polis araştırma yaparken, Selver D.'nin kız kardeşi 41 yaşındaki Mihriban D.'nin de 2 Eylül Pazar günü aynı mağazanın hemen karşısındaki otelin 5. katından atlayarak intihar ettiğini belirledi.Polis yaptığı araştırmada ilk intihar eden kadının psikolojik sorunları olduğunu, bu nedenle intihar ettiğini belirledi. Polis, dün intihar eden kadının ise kız kardeşinin acısına dayanamayarak onun intihar ettiği yerde ölmek istediğini, ancak otele giremeyince mağazaya girip kız kardeşi gibi kaldırıma atlayarak intihar ettiğini bildirdi.