Kardeşini Taklit Eden Kadın 9. Kattan Atlayarak İntihar Etti

İçeri Girmeyince ŞüphelendilerDöşeme Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda iddiaya göre, bir mağazanın 9. kattaki kafeteryasına gelen 42 yaşındaki Selver D. bir süre sonra sigara içmek için balkona çıktı. Ancak geri içeri girmeyince mağaza çalışanları merak edip kontrol ettiklerinde kadını mağazanın önündeki beton zeminde hareketsiz halde yattığını gördü. Bunun üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis şahsın kimliğinden ailesine ulaşmaya ve neden intihar ettiğini araştırmaya başladı. Polis araştırma yaparken, Selver D.'nin kız kardeşi 41 yaşındaki Mihriban D.'nin de 2 Eylül Pazar günü aynı mağazanın hemen karşısındaki otelin 5. katından atlayarak intihar ettiğini belirledi.
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