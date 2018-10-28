29 EKİM KUTLAMALARI ÇELENK SUNUMUYLA BAŞLADI

Şanlıurfa Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığının çelenklerinin şehitlik anıtına bırakıldığı törende Valilik çelengi Vali Ebdullah Erin, Garnizon Komutanlığı Çelengi Tuğgeneral Oktay Ağbuğa ve Büyükşehir Belediyesi Çelengi de Başkan Nihat Çiftçi tarafından bırakıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona eren törene; idareciler, askeri erkan, şehit yakınları, gaziler ve öğrenciler katıldı.