BAŞKAN DEMİRKOL: CUMHURİYETİMİZİN 95’İNCİ YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN

Umarız ki, geride kalan 95 yılda bu milletin yaşadıkları, direnci, inancı bir kez daha hepimize örnek olarak daha nice güzel günlerin nişanesi olacaktır. 95 yıl önceki emanet, ilk günün şanlı ruhu ile halen genç ve diri; bir asra yaklaşan kudretli ve sağlam ruhu ile ise deneyimli ve uludur. Bu ülkeye, bu devlete, bu cumhuriyete emek veren herkes bu gururu ilk günkü gibi taşımaktadır, taşımaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerimle milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı içtenlikle kutlar, gazilerimizi ahde vefa ile anar, vatan için canını veren tüm şehitlerimize de Allah’tan rahmet dilerim.”



Cumhuriyetin 95. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında Başkan Fevzi Demirkol, “Cumhuriyet Bayramı barış, birlik ve beraberlik içinde yaşamanın önemini hatırlatan önemli günlerden biri” ifadelerini kullandı.Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunda şehit düşen ecdadımızı da, saygı ve rahmetle andığını ifade eden Başkan Fevzi Demirkol, mesajını şöyle tamamladı: