Şanlıurfa’da Yolcu Minibüsü Traktöre Çarptı: 1 Ölü 4 Yaralı

1 kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da yolcu minibüsünün traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Kazanın yaşandığı bölgenin yakınında meydana gelen bir diğer trafik kazasında ise devrilen otomobildeki doktor yaralandı.Edinilen bilgiye göre kazalar, Viranşehir ilçesinden Diyarbakır arasında meydana geldi. Yolcu taşıyan minibüs, seyir halindeyken önünde ilerleyen traktöre arkadan çarptı. Kazada Kenan A., Hüseyin T., Ahmet Y., Nusret B. ile Mahmut B. yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi sonucu olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mahmut B. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Bir diğer kaza ise ilk kazanın birkaç kilometre yakınında yaşandı. Aynı dakikalarda yaşanan kazada devrilen otomobilin sürücüsü Ziya A. yaralandı. Yaralının kırsal bir mahallede doktor olduğu öğrenildi.Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı