Şanlıurfa’da Yolcu Minibüsü Traktöre Çarptı: 1 Ölü 4 Yaralı

1 kişi Hayatını KaybettiEdinilen bilgiye göre kazalar, Viranşehir ilçesinden Diyarbakır arasında meydana geldi. Yolcu taşıyan minibüs, seyir halindeyken önünde ilerleyen traktöre arkadan çarptı. Kazada Kenan A., Hüseyin T., Ahmet Y., Nusret B. ile Mahmut B. yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi sonucu olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mahmut B. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bir diğer kaza ise ilk kazanın birkaç kilometre yakınında yaşandı. Aynı dakikalarda yaşanan kazada devrilen otomobilin sürücüsü Ziya A. yaralandı. Yaralının kırsal bir mahallede doktor olduğu öğrenildi.Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
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