Urfa'nın Lezzetleri Balıkıgöl'de Sergilenecek

Şanlıurfa Kültür Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından yürütülen "Gastronomi Turizmi ile İstihdamı Artırıyoruz Projesi" kapsamında, unutulmuş 120 çeşit yemek Halil-ür Rahman Kültür ve Sanat Külliyesi'nde sergilendi. Yöresel lezzetleriyle bilinen, Hindi dolması, kazan kebabı, Frenk tavası, acur dolması, şıllık, Yahudi köftesi, mumlar, sac kavurma, semsek, borani, ağzı açık, ağzı yumuk, kelle tirit ve birçok tatlı çeşidinin ŞURKAV bünyesinde eğitim gören kursiyerler tarafından yemeklerin yapıldığını söyleyen şef Hatice İnan, mutfak ve yemek kültürünü zenginleştirmek, unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri bugüne taşımak için böyle bir proje geliştirdiklerini bildirdiŞURKAV Genel Sekreteri Şükrü Üzümcü, yaptığı açıklamada, mutfak ve yemek kültürünü zenginleştirmek, unutulan ve yapılmayan mahalli yemeklerin tekrar yapılarak günümüze kazandırılması için böyle bir proje geliştirdiklerini söyledi.Dokuz ay süren eğitimler sonucunda kursiyerlerin hazırladığı, Urfa mutfağına ait 120 çeşit yemeği, bugün ziyaretçilerin beğenisine sunduklarını aktaran Üzümcü, şunları kaydetti:"İki yıldır devam eden "Gastronomi Turizmi ile İstihdamı Artırıyoruz Projesi" var. Buradaki amaç hem yöresel yemeklerin yaşatılması, ikincisi ise bu sayede istihdam oluşturmak. Günümüzde bu yemeklerin birçoğu artık yapılmıyor. Bunları ortaya çıkarmak istiyoruz, çünkü dünyada gastronomi çok önemli bunun turizmi yapılıyor. Bizde bu sayede turizmi geliştirmek istiyoruz. Sergiyi burada yapmamızın nedeni bugün Balıklıgöl çok kalabalık binlerce insan burayı gezmeye geliyor. Bizde yemeklerimizi insanlara tanıtmak istiyoruz."