​Urfa’da Alev Alan Tır Küle Döndü

Olayda Can kaybı Yaşanmadı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde seyir halinde alev alan tır kullanılamaz hale geldi. Şanlıurfa – Viranşehir karayolunun 18’inci kilometresinde meydana gelen olayda bir anda, tırın bir anda alev aldığı gören sürücü, aracı durdurarak olay yerinden uzaklaşmaya başladı.Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen tır, kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybının yaşanmaması sevindirdi.Tırın neden alev aldığı henüz bilinmemekle beraber olay hakkında soruşturma başlatıldı.