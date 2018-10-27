​EYYÜBİYE BELEDİYESİ AK EV PROJESİ İLE BİNLERCE GENCE ULAŞTI

Gençlerin Topluma Kazandırılması Hedefleniyor

İlimizi ve Ülkemizi Etme Temsil İmkanı Sağlıyor

Milli ve Manevi Değerlere Haiz Gençlik Yetişiyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, seçildiği günden bu yana kadınlara ve gençlere yaptığı projelerle adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Başkan Ekinci’nin, özellikle gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması için başlattığı Ak Evler Projesi gençlerin farklı dallarda sportif faaliyetlere katılımlarını sağlıyor.Eyyübiye Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve gençlik merkezleriyle birlikte sayıları 30’u bulan Ak Ev Spor Salonları’nda binlerce genç çeşitli dallarda sportif faaliyetlere katılırken aynı zamanda kültürel, sanatsal ve dini yönden de kendilerini geliştirmeyi sürdürüyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin hayata geçirdiği Ak Evler Spor Salonları, gençlerin madde bağımlılığı, kötü arkadaşlar, cehalet gibi çeşitli faktörlerden uzak kalmasını amaçlarken, gençlerin topluma kazandırılması hedefiyle de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Bünyesinde birçok lisanslı sporcuyu da barından Ak Ev Spor Salonları’nda eğitim gören gençler ulusal ve uluslararası arenada da ilimizi ve ülkemizi birçok alanda temsil etmeyi sürdürüyor. Milli değerlere bağlı antrenörler tarafından eğitilen gençler, kendi aralarında da çeşitli sportif etkinlikler düzenleyerek sosyalleşiyorlar. 10 bine yakın gencin yararlandığı salonları sık sık ziyaret eden Başkan Ekinci de gençlerle yakından ilgileniyor. Türkiye’deki en genç nüfusa sahip olan Eyyübiye İlçesi’nde gençlerin sosyalleşmesi açısından kurulan gençlik merkezleri ve Ak Evler ile birlikte daha birçok çalışma da Başkan Ekinci’nin talimatlarıyla sürdürülüyor.Milli ve manevi değerlere haiz gençler yetiştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, ‘’ Gençlerimizin bedenen gelişimlerinin yanında, ruhsal gelişimlerini de önemsiyoruz. Bu amaçla açmış olduğumuz Ak Evler Spor Salonları’nda sporu, kültürel ve sanatsal faaliyetleri araç kılarak milli ve manevi değerlere haiz gençlik yetiştiriyoruz’’ ifadelerini kullandı.