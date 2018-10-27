​Urfa’daki Cenaze İşleri İçin Yeni Alan

Alan Düzenlenip Musalla Taşı Konulsun

(Görsel Kaynak: Fuat Usta Kürkçüoğlu)

Yaşlılar Cenazeye Yetişemiyor

Trambüs Seferleri İle Daha Da Kötü Olacak

Urfa’da meydana gelen ölümlerin ardından Yusuf Paşa Camii’nde cenaze yıkama, kaldırma, defin işlemleri yapılıyor. Yusuf Paşa Camii’nde yapılan cenaze kaldırma uygulaması vatandaşlara birçok zorluk yaratıyor. Bölgede trafiğin sıkışması, yaz aylarında sıcağın, kış aylarında ise soğuğun etkisi ile zor anlar yaşayan cemaat, Urfa’da defin işlemleri için uygun bir alanın olduğunu belirtti.Daha iyi şartlarda cenaze işlemlerinin yapılacağı alan Millet Köprüsü’nün güneybatısında yer alıyor. Bu alana bir musalla taşının koyulup, vatandaşların çektiği sıkıntılı cenaze uygulamalarından kurtulabileceğini ifade eden vatandaşlar;“Cenaze namazı burada kılınabilir. Bu alanın düzenlenip, bir musalla taşının koyulması ile insanlar daha rahat edecekler.” İfadelerini kullandı.Öte yandan Yusuf Paşa Camii’nde cenaze uygulamasının yapıldığı zamanda oluşan trafik sıkışıklığı ve hava şartlarının zorlayıcı etkisinin yanında cemaatteki yaşlıların cenazeye yetişememe sorunu da gündeme geldi. Vatandaşlar, yaşlıların cenazeye yetişememesinin de kul hakkına girdiğini ifade ederek yetkililerden Millet Köprüsü civarında bulunan alanın yeni cenaze uygulama alanı olarak düzenlenmesini talep etti.Bu fikrin yabana atılacak bir fikir olmadığını dile getiren vatandaşlar, Yusuf Paşa Camii’nde cenaze vakitlerinde meydana gelen trafik sıkışıklığının, trambüs seferlerinin başlamasıyla daha da kötü hale geleceğini belirtti. Yetkililere ulaştırmak için kaleme aldığımız bu haberin gerekli mercilerde nasıl karşılanacağı merak konusu olurken, konu ile ilgili gelişmeleri Urfa.com Haber Sitemizden takip edebilirsiniz.