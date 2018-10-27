​Tüpsüz 65 Metre… Şahika Ercümen Dünya Rekorunu Kırdı

Türkiye’nin En Derin 3. Gölü

Serbest dalışta dünya ve Türkiye rekortmeni olan milli sporcumuz Şahika Ercümen, Salda Gölü'nde 'tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış’ rekorunu kırdı.Milli sporcumuz Şahika Ercümen, Ercümen, 1 dakika 58 saniyede 65 metreye dalarak, dünya rekorunun sahibi olurken, bu rekoru Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde gerçekleştirdi.Göle botla açılan milli sporcu, sudaki hazırlıklarının ardından 184 metre derinliğiyle Türkiye'nin en derin 3'üncü gölü olan Salda'da, tek nefeste tüpsüz ve paletsiz daldı.Şahika Ercümen, 65 metre derinliğe 1 dakika 58 saniyede dalarak, dünya rekorunun sahibi oldu. Milli sporcu ile ekibi, rekorun ardından büyük sevinç yaşadı.