HALİLİYE BASKETBOL TAKIMI, YENİ SEZONA HAZIR

Türkiye Basketbol 2. Liginin yeni sezon hazırlıklarını gerek transfer çalışmalarıyla gerekse antrenmanlarla tamamlayan Haliliye Belediye Spor, sezonun ilk maçı öncesinde de son çalışmalarını gerçekleştirdi. Başantrenör Atilla Keskin yönetimindeki Haliliye ekibi, yaptığı son antrenmanda teknik ve taktik çalışmaları gerçekleştirip, şut antrenmanıyla çalışmalarını tamamladı.28 Ekim 2018 Pazar günü saat 16.00’da, 11 Nisan Spor Salonunda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’u konuk edecek olan Haliliye Belediye Spor, sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor.Sezona galibiyetle başlayarak, 1. Lig hedefini gerçekleştirmeyi arzuladıklarını belirten Başantrenör Atilla Keskin de, tüm Şanlıurfa halkını maça davet ettiklerini söyledi.