VALİ ERİN’DEN SURUÇ VE BİRECİK’E ZİYARET

İlçe ziyaretleri kapsamında ilk önce Suruç ilçesine giden Vali Erin, daha önce Şanlıurfa Vali Yardımcılığı görevinde bulunan Suruç Kaymakamı Tarık Açıkgöz’ü ziyaret etti. Suruç Belediye Başkan Vekilliği görevini de yürüten Açıkgöz’den ilçedeki belediye hizmetleri, çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alan Vali Erin, Kaymakamlık makamındaki görüşmenin ardından ilçe merkezindeki Suruç meydanı ve Uzun çarşıda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, vatandaşlarla hasbihal edip, sorunlarını dinledi.Kaymakam Tarık Açıkgöz, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Eyup Sabri Kirişçi ile birlikte gün sonuna kadar Suruç’ta vatandaşlarla bir araya gelen Vali Erin, daha sonra Birecik’e hareket etti.Akşam saatlerinde Birecik’te olan Vali Erin ve beraberindekiler, aynı kararname ile Şanlıurfa Vali Yardımcılığı görevinden Birecik Kaymakamlığına atanan Dr. Fatih Çelikkaya tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Kaymakamlık makamında ilçede yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler alan Vali Erin, Birecik Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya’ya yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.