VALİ ERİN’DEN SURUÇ VE BİRECİK’E ZİYARET

Kaymakam Tarık Açıkgöz, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Eyup Sabri Kirişçi ile birlikte gün sonuna kadar Suruç’ta vatandaşlarla bir araya gelen Vali Erin, daha sonra Birecik’e hareket etti.
Akşam saatlerinde Birecik’te olan Vali Erin ve beraberindekiler, aynı kararname ile Şanlıurfa Vali Yardımcılığı görevinden Birecik Kaymakamlığına atanan Dr. Fatih Çelikkaya tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Kaymakamlık makamında ilçede yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler alan Vali Erin, Birecik Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya’ya yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.
Yorum Yap