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Bu haber 26 Ekim 2018 14:45:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Alnımın Çizgilerindesin Urfa’m, Hüseyin Acarlar’a Büyük Baskı

Urfa’da yüksek bir kesim, Milli Görüş geleneğinden gelen eğitimci ve siyaset bilimci Hüseyin Acarlar’ın, Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olması önerisinde bulundu. Acarlar’ın, Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığını koyup koymayacağı ve konu ile ilgili ne diyeceği merak konusu haline geldi.

​Alnımın Çizgilerindesin Urfa’m, Hüseyin Acarlar’a Büyük Baskı

Urfalı Hüseyin Acarlar’ın Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Aday Adaylığına başvurusunu yapması talep edildi. Urfa’da yüksek bir kesim; “Şehrimiz için en iyi adaylardan bir tanesi Hüseyin Acarlar olabilir” dedi. Bu Minvalde şehrimiz için biçilmez bir kaftan olacak olan Acarlar, sevenlerinin ve yapacağı çalışmalar sırasında Urfa halkının vereceği destek ile Urfalıların gönlünde taht kurarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna layık olacak yegâne isimlerden bir tanesi haline gelebilir.
 
 

Hüseyin Acarlar Kimdir? 

Hüseyin Acarlar uzun zaman Ak Parti teşkilatında aldığı görevlerle adından söz ettirirken, Hukuk Fakültesi de dâhil olmak üzere 4 üniversite mezunu ve kitap yazarı olarak biliniyor. Acarlar, Urfa’da Edessa TV’de yaptığı programlarla da bilindiği gibi öncelerde öğretmenlik yapmış, Radyo TV, yayın yönetmenliği, yazar ve sivil ve siyasal aktiviteler görevinde bulunmuş.
Molla Ramazan’ın oğlu Hüseyin Acarlar, şair kişiliği ile de bilinmekle beraber başarılarla dolu hayatına 1971 yılında Şanlıurfa’da başlamış. İlkokul ve lise eğitimini Urfa’da tamamlayan Acarlar, 4 üniversite mezunu. Tashih aşamasında olan islam düşünce tarihi "Keşf'i Kadim”, “Vaaz'ı Cedid (10 Cilt)” "Mavera (Denemeler)'in de yazarıdır. 
 
 

Memleket Sevdalısı

Memleketi Urfa’dan bahsettiği bir röportajında, “alnımın çizgilerindesin memleketim,” sözü ile dünyanın neresine giderseniz gidin "bizim oralar" diye başlayan cümleler kurduğunu ifade ederek, memleketine olan düşkünlüğünü gözler önüne sermiş.
 
Memleket sevdalısı bir şahsiyetin şimdilerde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adaylığına başvuru yapması Urfa halkı için çok iyi sevindirici bir haber olacakken,  böyle entelektüel bir şahsiyetin Urfa’yı çok iyi yönetebileceği ve halkın hayallerindeki Urfa’yı kısa sürede göreceği tahmin ediliyor.
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​Alnımın Çizgilerindesin Urfa’m, Hüseyin Acarlar’a Büyük Baskı
​Alnımın Çizgilerindesin Urfa’m, Hüseyin Acarlar’a Büyük Baskı
Urfa’da yüksek bir kesim, Milli Görüş geleneğinden gelen eğitimci ve siyaset bilimci Hüseyin Acarlar’ın, Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olması önerisinde bulundu. Acarlar’ın, Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığını koyup koymayacağı ve konu ile ilgili ne diyeceği merak konusu haline geldi.
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