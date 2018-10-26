​Tarım Bakanlığı Açıkladı, Desteklemeler Bugün Yatırılacak

Destekleme Ödemeleri Bugün Başlıyor

Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada;

Çiğ süt desteği kapsamında 256 bin 571 üreticiye 194 milyon TL'lik destek ödemelerinin bugün 18.00’da verilmeye başlanacak.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiğ süt desteği kapsamında bu yılın ikinci 3 aylık dönemi için 256 bin 571 üreticiye, 194 milyon liralık destek ödemelerinin bugün saat 18.00'den itibaren başlayacağını bildirdi."Üreticimizin yüzünü güldürmek için gece gündüz çalışıyoruz. Çiğ süt desteği kapsamında bu yılın ikinci 3 aylık dönemi için 256 bin 571 üreticimize 194 milyon liralık destek ödemesine bugün saat 18.00'den itibaren başlıyoruz. Üretici kardeşlerime hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.Söz konusu ödemeler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son rakamına göre yapılacak.