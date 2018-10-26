Şanlıurfa'da, Tahta Beşiklere İlgi Devam ediyor

Türkiye'de, doğum oranı yüksek iller arasında yer alan Şanlıurfa'da, Her yıl yaklaşık 70 bin bebeğin dünyaya geldiği kentte, Nacar Pazarı'nda imal edilen el emeği tahta beşik, baston, tokmak vb. ürünlerin üretilip satıldığı pazarda en fazla ilgiyi ise tahta beşikler görüyor. Tahta beşikler vatandaştan gördüğü ilgi ile adeta teknolojiye karşı direniyor. Beşikler ilgi görüyor. Kalitesine göre 100-250 liraya satılan beşikler, daha çok kırsal bölgelerde kullanılıyor.Bebeklerin ahşap beşiklerde daha fazla rahat ettiğini anlatan Kışvacı, şöyle konuştu:"Şanlıurfa'da, tahta beşiklere ilgi devam ediyor. Beşikleri genellikle kırsalda yaşayanlar çok tercih ediyor. Bunların taşınması hem kolay hem de fazla yer kaplamıyor. Bunun yanında beşikler diğer mobilya beşiklerden daha ekonomik ve ucuz. Yaptığımız beşikleri modeline ve malzemesine göre 100-250 liraya satıyoruz. Bazen malzemesine göre 60 liraya da sattığımız oluyor. Satışlar kötü değil şükür. Özel malzemeden de isteyenler oluyor. Onların fiyatları farklı oluyor. Örneğin cevizden isteyenler oluyor. Biz de onlara göre yapıyoruz."