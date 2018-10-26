​İçişleri Bakanlığının Bildirisine Kızıp, Bakanı Tehdit Ettiler

Bitme Noktasına Geleceğiz

Bakanı Tehdit Ettiler

KKTC’de bulunan 5 gece kulübüne konsomatris çalıştırma izni vermeyen İçişleri Bakanı, hedef gösterilerek tehdit edildi. Daha önce yüz kızartıcı suçlardan dolayı 5 gece kulübüne konsomatris çalıştırma izni vermeyen bakan, çalışma izni biten konsomatrislerden sonra külüplerin yeni konsomatris çalıştırmaması gerektiğini bildirdi.Yayınlanan bildiri üzerine sinirlenen gece kulübü çalışanları, mağdur olduklarını dile getirerek, KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars için 'Olacaklardan sorumlu İçişleri Bakanı' dedi.Gece kulübü sahipleri, düzenli olarak vergilerini verdiklerini ve çalışmalarının engellenmeye çalışıldığını ifade ederken basın mensuplarına yeni konsomatris getiremedikleri takdirde bitme noktasına geleceklerini söyledi ve "Bu kadar yatırımı çöpe mi atalım? Üzerine benzin döküp yakalım mı?" dedi.Gece kulübü sahipleri Taşkın Güneş, Hakkı Beyaz, Yusuf Hasanoğlu ve Muzaffer Güder yaptıkları ortak açıklamada, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars'ı da tehdit etti. Gece kulübü sahipleri "İçişleri kendi başına göre uygulama yaptı. Biz izinler için toplamda 3 milyon sterlin yatırdık. Bizim çeklerimiz ve çalışanlarımız var. İzinleri durdurdular. Onları nasıl ödeyeceğiz? Bu izinler 20 sene önce verilmiş izindir. Bizi illegal iş yapmaya zorluyorlar. Olacakların sorumlusu İçişleri Bakanı'dır. Söz ile izin durdurma mı olur? Elimizde bir evrak bile yok" dedi.Yaklaşık 40 gece kulübünün bulunduğu KKTC'de 350'ye yakın konsomatris çalıştırılıyor.