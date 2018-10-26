3 Erkekle Aşk Yaşayan Kadın, DNA Sonuçlanınca Şok Yaşadı

DNA Testi Yapabilirsiniz

Babası Evlatlıktan Reddetti

DNA Sonuçları Belli Oldu

Türkiye resmi nikahlı eşi Mesut Gürleyik'i bırakıp yasak aşkı Cemil Arslan ile kaçan ardından da Davut diye bir sevgilisi daha olduğunu öğrenen Gülcan Gürleyik'in üç aylık kızı Minel Nas'ın kimden olduğunu merak edilirken, DNA sonucunun açıklamasının ardından tüm gerçekler ortaya çıktı.Gülcan Gürleyk’in resmi nikahlı eşi, bir televizyon programına katılarak eşinin evi terk ettiğini ve terk ettiği sırada ise başka bir ailesi olduğunu öğrendiğini dile getirdi.Mesut, bir gün Gülcan'ı takip ettiğini ve eşini bir eve girerken gördüğünü söyledi. Kapıyı çaldığında evin Cemil Arslan diye birisine ait olduğunu ve eşiyle konuştuğunda Gülcan'ın, çocuğun Cemil'den olduğunu söylediğini ileri sürdü. İddiaların ardından programa telefonla katılan Gülcan Gürleyik, kendisinin Cemil Arslan ile bir ailesi olduğunu ve kendisini kimsenin zorla tutmadığını ifade ederek; “Kızım Cemil Arslan’dan, DNA’a testi yapılabilir” dedi.Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Gülcan Gürleyik'in bir de Mesut Gürleyik ile evlenene kadar Davut isimli biriyle daha beraber olduğu ortaya çıktı. Bu iddiaları duyan Gülcan'ın babası, kızını evlatlıktan reddetti.Tüm Türkiye nefeslerini tutup Gülcan'ın çocuğu kimden sorusunun yanıtını merak ederken önceki gün erkana gelen programda Esra Erol, DNA sonuçlarını açıkladı ve çocuğun Mesut'tan olduğu ortaya çıktı.