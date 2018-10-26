​20 Yaşındaki Genç, 100 Yaşındaki Yaşlı Kadına Tecavüz Etti

Yardıma Torunları Koştu

Yaşlı Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Hindistan’da geçen olayda 100 yaşındaki bir kadın 20 yaşındaki bir erkeğin tecavüzüne uğradı. Kadının çığlık sesleri ile eve giren köylüler yatağın altına saklanan tecavüzcüye linç girişiminde bulundu.20 yaşındaki Argha Biswas isimli şahıs, 100 yaşlı kadına tecavüz ettiği sırada oradan geçen ve babaannesinin çığlığını duyan torunları tarafından yakalandı. Torunları, “babaannemin odasında garip sesler duyduk, önce pencereden baktık, sonra içeri girdik.”Kadının çığlıkları üzerine hemen çevredekileri yardıma çağırdığını aktaran kız torun, yatağın altına bakınca bir erkeği gördüklerini anlattı. Batı Bengal'deki Chakulia köyünü ayağa kaldıran olayın ardından yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.Hindistan, dünya üzerinde en fazla cinsel suçun işlendiği ülkelerin başında geliyor.