​20 Yaşındaki Genç, 100 Yaşındaki Yaşlı Kadına Tecavüz Etti

Yardıma Torunları Koştu20 yaşındaki Argha Biswas isimli şahıs, 100 yaşlı kadına tecavüz ettiği sırada oradan geçen ve babaannesinin çığlığını duyan torunları tarafından yakalandı. Torunları, “babaannemin odasında garip sesler duyduk, önce pencereden baktık, sonra içeri girdik.”
Yaşlı Kadın Hastaneye KaldırıldıKadının çığlıkları üzerine hemen çevredekileri yardıma çağırdığını aktaran kız torun, yatağın altına bakınca bir erkeği gördüklerini anlattı. Batı Bengal'deki Chakulia köyünü ayağa kaldıran olayın ardından yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.
Hindistan, dünya üzerinde en fazla cinsel suçun işlendiği ülkelerin başında geliyor.
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